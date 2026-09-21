El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación

Los detalles El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por el segundo.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a su exasesora Cristina Álvarez.

Gómez se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y malversación, tal y como estableció la Audiencia de Madrid, y Álvarez al de malversación. Las dos tendrán que responder como responsables civiles directas y solidarias.

Conforme a lo previsto, el magistrado envía a ambas a juicio antes de jubilarse esta semana en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ellas, pero sí ordena averiguar "la capacidad económica" de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

Además, Peinado rechaza la testifical del profesor Jose Manuel Ruano, pedida por la defensa de Gómez, sin perjuicio de que pueda celebrarse en el juicio.

Según el auto conocido este lunes, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid aprecia "indicios racionales de que la única explicación razonable de la secuencia descrita es la posición relacional de la acusada". El instructor se refiere a la creación de una "cátedra extraordinaria a su medida" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a su nombramiento como directora.

El magistrado sostiene además que Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto". Recuerda también que "la condición de cónyuge del presidente del Gobierno carece de toda regulación en nuestro ordenamiento", por lo que no genera derecho a disponer de personal pagado con fondos públicos.

Se trata de la segunda ocasión en la que abre juicio oral contra las dos imputadas. En la primera, el pasado junio, atribuyó a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y acordó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio.

Gómez y Álvarez recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, este órgano confirmó la decisión del juez de enviar a juicio con jurado popular a las imputadas.

La Audiencia de Madrid señaló que los "indicios" que existen sobre Gómez sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometido por particular tanto en la creación de la cátedra como en "la intermediación en favor de Barrabés", y supuesta malversación de patrimonio público tanto por el destino del 'software' como en "la utilización para fines privados de su asistente personal".

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas de las imputadas y la Fiscalía piden su absolución.

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