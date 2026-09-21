Europa se prepara ante un posible ataque ruso contra la OTAN: "La amenaza es real, está documentada"

Los detalles Ante esta situación, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha reclamado a los socios de la OTAN "aumentar la vigilancia ante los ataques híbridos rusos". De hecho, Polonia y los países bálticos serían, según los informes de inteligencia, posibles objetivos directos de Moscú.

La posibilidad de un ataque ruso contra Europa preocupa cada vez más a la inteligencia europea, que advierte de un posible incremento de acciones militares de Moscú contra la OTAN en pocos meses. La tensión aumentó tras un ataque con dron en el aeropuerto de Leipzig, atribuido a Rusia por Alemania. Aunque Vladímir Putin afirma no tener intenciones agresivas, sus palabras recuerdan las previas a la invasión de Ucrania en 2022. Gobiernos europeos desconfían y preparan defensas ante posibles ofensivas. Polonia y los países bálticos serían objetivos directos, mientras Reino Unido, Lituania y Alemania elaboran planes de contingencia.

La amenaza de un posible ataque ruso contra Europa es cada vez más plausible. Es el aviso que ha puesto sobre aviso a los responsables de la inteligencia europea, que advierten de que Moscú podría incrementar en "pocos meses" sus acciones militares contra países de la OTAN.

Estos temores se dispararon después del ataque con un dron armado en el aeropuerto de Leipzig que fue atribuido a Rusia por parte de las autoridades alemanas. Pese al incremento de la tensión, el presidente ruso, Vladímir Putin, asegura que "Rusia no tiene ninguna intención agresiva hacia Europa o los países europeos". Sin embargo, son unas palabras muy similares a las utilizadas por el Kremlin en febrero de 2022, tan solo unos días antes de lanzar su ofensiva en Ucrania.

Por ello, ya son varios los gobiernos europeos que desconfían de las declaraciones lanzadas por Moscú y trabajan ya con la hipótesis de una ofensiva. "La amenaza es real, está documentada", ha asegurado al respecto el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez.

Sobre ello, 'The Guardian' adelanta que los servicios secretos europeos ya barajan varios escenarios, entre los que estarían una oleada de ataques con drones o incluso el lanzamiento de misiles contra puntos críticos del especio Schengen.

Ante esta situación, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha reclamado a los socios de la OTAN "aumentar la vigilancia ante los ataques híbridos rusos". De hecho, Polonia y los países bálticos serían, según los informes de inteligencia, posibles objetivos directos de Moscú.

Pero la amenaza no solo afecta a los países del este. El Reino Unido, Lituania y Alemania ya han preparado planes de contingencia en caso de entrar en conflicto con Rusia.

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