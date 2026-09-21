La genial frase de Pedro de la Rosa sobre Fernando Alonso: "La velocidad pura..."

El embajador de Aston Martin dice que Fernando Alonso sigue manteniendo la misma "velocidad pura" que hace veinte años.

Fernando Alonso sigue siendo el mismo. El mismo que llegó a la Fórmula 1 hace veinte años. Lo dicen los que están más cerca de él en el día a día. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, le ve compitiendo como el primer día.

En el podcast 'Beyond the Grid', De la Rosa dice que Fernando sigue siendo tan rápido como el día uno.

"Definitivamente, la velocidad pura es la misma", dice Pedro en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú.

También ha mejorado en muchísimas cosas: "Hoy entiende mucho más y ha aprendido muchísimo sobre los neumáticos".

"Alonso es muy bueno dando prioridades al equipo sobre dónde debe centrarse primero", apunta el embajador de la escudería verde.

El asturiano, a sus 45 años, sigue compitiendo como el primer día. Incluso aunque su Aston Martin le obligue a estar en la parte trasera de la parrilla de la Fórmula 1.

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