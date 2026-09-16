Mbappé, sobre la polémica de la camiseta en apoyo a Ceuta: "Toda mi solidaridad, pero quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida"

En una entrevista concedida a 'As', el jugador del Real Madrid ha explicado que "no quería priorizar sufrimientos".

En las últimas horas se ha generado cierta polémica en redes sociales después de que Vinícius, Mbappé y Konaté ocultasen el lema en apoyo a Ceuta cuando saltaron al verde del Martínez Valero de Elche.

Los tres jugadores decidieron salir al campo de juego con la prenda remangada, evitando que la frase "todos somos caballas" (es el sobrenombre que reciben los ceutíes) se leyera con claridad.

Pues bien, apenas 24 horas después del encuentro, Mbappé ha salido al paso en 'As' para "explicarlo bien para que la gente lo entienda".

"Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", ha arrancado.

El francés ha destacado que "no quería priorizar sufrimientos": "Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos".

"Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo", ha explicado.

Por último, Mbappé ha señalado que confía en que la situación en Ceuta se solucione a la mayor brevedad posible.

"Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido", ha zanjado.