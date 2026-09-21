Hablan los encapuchados violentos que apalizan a los migrantes en Ceuta: "Los policías nos dan las gracias, hacen la vista gorda"

Los detalles laSexta habla en exclusiva con un grupo de ceutíes que ha decidido tomarse la justicia por su mano para atacar a aquellos migrantes que consideran que son "maleantes".

La situación en Ceuta se ha vuelto cada vez más tensa debido a la aparición de una patrulla ciudadana que se ha tomado la justicia por su mano. Este grupo, compuesto por unas veinte personas, se dedica a atacar a migrantes que consideran "maleantes". Armados y encapuchados, aseguran que no actúan por racismo, sino para mantener el orden que, según ellos, las autoridades han abandonado. La periodista Marina Valdés de laSexta ha conseguido entrevistar a tres de sus miembros, quienes afirman que, tras dar palizas a los migrantes, llaman a la Policía, recibiendo a veces el agradecimiento de algunos agentes. Aseguran que solo actúan contra quienes creen que "se lo merecen", mientras que también ayudan a otros migrantes que consideran legítimos.

La situación en Ceuta cada vez es más tensa. Una patrulla ciudadana, que se considera garante del orden que les han quitado, ha decidido tomarse la justicia por su mano para atacar a aquellos migrantes que consideran que son "maleantes".

La periodista Marina Valdés ha conseguido hablar en exclusiva con tres de las personas que componen esta patrulla ciudadana de ceutíes. Todo el mundo sabe que existen y que actúan, pero laSexta es el único medio que ha estado con ellos y ha podido entrevistarles.

En total, este grupo está compuesto por una veintena de personas. Armados, encapuchados y pidiendo que su voz sea distorsionada, tres de ellos cuentan que salen a la calle para detectar a aquellos migrantes que consideran que no hacen el bien. Todos coinciden en decir que no son fachas ni marroquíes ni racistas.

Uno de ellos explica que, "aunque los mates a palos, la gente sigue en pie". "Aquí todos los días se derrama sangre y entre ellos mismos, por eso tenemos que actuar", defienden.

Primero les dan una paliza y luego llaman a la Policía. Algunos agentes preguntan qué ha pasado, otros no. "Hacemos lo que ellos no hacen", señalan, indicando que lo que intentan es que no haya "gente sucia". En cuanto a qué respuesta reciben de los agentes, destacan que ellos mismos les dan "las gracias" y "hacen la vista gorda". "A veces les decimos que son peleas entre ellos para no mancharnos las manos", reconocen.

Un momento que aprovechan para insistir en que solo lo hacen con quienes consideran que son "unos maleantes". "No somos mala gente, lo hacemos con quien se lo merece", destacan, señalando que son los priorios migrantes los que "confiesan sus propios crímenes". "Dependiendo de lo que haya hecho, le damos", destacan.

Mientras que a unos les dan palizas, también tienen acogidos a otros migrantes que consideran que han venido a trabajar o a mujeres que huyen de violencia machista en Marruecos. Los miembros de esta patrulla insisten en que salen a garantizar la seguridad que les han quitado.

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