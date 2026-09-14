"Alonso me ha prometido que se queda": el presidente de la FIA afirma que Fernando no se retirará

Mohammed Ben Sulayem explicó que durante el Gran Premio de España, el asturiano le confirmó que seguirá en 2027.

En la previa del Gran Premio de España, después de que Fernando Alonso afirmase en rueda de prensa que su continuidad en la Fórmula 1 depende más de los cambios reglamentarios que del potencial de Aston Martin, Mohammed Ben Sulayem salió al paso.

El presidente de la FIA, consciente de la importancia de tener a un bicampeón del mundo en la categoría, aseguró que se ocuparía personalmente de que el ovetense se pensara bien su decisión.

"Me reuní ayer con Lawrence (Stroll, propietario del equipo) y hablaré hoy con él para hacerle cambiar de opinión. No nos podemos permitir que se retire por las circunstancias. Tiene que quedarse, ganar, y luego ya puede irse cuando quiera. Le vi muy triste y le dije 'Dime qué necesitas que hagamos para mejorar el rendimiento'", señaló.

Pues bien, horas después, en una conversación con aficionados a la puerta de su hotel, Ben Sulayem confirmó que ya tenía el sí de Alonso.

"Va a seguir. Me lo ha prometido hoy. Me ha dicho 'Me quedo'. Y esto es bueno para España", señaló.

Desde laSexta le trasladamos estas palabras al propio Fernando, que no fue tajante en su respuesta: "Tenemos conversaciones con la FIA, con Domenicali, con la F1... sabemos que el producto de ahora no es el óptimo. Las baterías de este año han dado un quebradero de cabeza a todo el mundo y creo que se pueden hacer algunos ajustes. Independientemente de que yo me quede o no, el espectáculo tiene que mejorar para el año que viene para todos".

💣 Ben Sulayem, presidente de la FIA, confirma que Fernando Alonso LE HA PROMETIDO que va a seguir en Fórmula 1. pic.twitter.com/DR9cRBZLEs — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) September 13, 2026