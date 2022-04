Nikita Mazepin tiene un claro deseo: volver a competir en Fórmula 1. No obstante, el piloto ruso ya está pensando un 'Plan B' por si su regreso no fuera posible. Los rallies y el Dakar son del gusto y el interés de Mazepin.

El moscovita siempre ha definido como "injusto" su despido del Gran Circo, pero su sueño de poder volver a competir en la máxima categoría del automovilismo sigue vivo.

El Mundial comenzó hace ya un mes, pero Mazepin está trabajando duro diariamente para regresar: "Mi trayectoria está pausada ahora. Llevo en competición 18 años y no voy a darme por vencido. Me mantengo en forma. Espero volver a la Fórmula 1".

Aunque, como es lógico, ya se ha abierto otras puertas y alternativas. "Si no funciona, estudiaré otras opciones de competiciones de cuatro ruedas. ¿Estoy interesado en correr en el Dakar? Sí, es posible. Como en el Silk Way Rally", confesó en unas declaraciones ofrecidas a la agencia rusa 'RIA Novosti'.

Mazepin continúa buscando explicaciones a su despido de la Fórmula 1, pero no se detiene y sigue trabajando: "Creo que me suspendieron de forma injusta, pero me mantengo positivo. Cinco días a la semana trabajo en encontrar financiación. Esto ocupa la mayor parte de mi tiempo. Mi vida ha cambiado de forma dramática en sólo un mes".

"Todavía quedan muchos meses antes de finales de año. Imagina cuánto puede pasar y cambiar. Pretendo continuar con mi trayectoria", añadió el piloto ruso al medio citado.

La experiencia de Mazepin en otras disciplinas automovilísticas se reduce a sus entrenamientos en quads con el ganador del Dakar Sergey Karyakin, quien confía mucho en su potencial: "Nikita y yo tuvimos varias sesiones de entrenamiento en el desierto. Sabe leer las líneas de forma perfecta, ve las dunas".

"Teniendo en cuenta que era la primera vez que probaba la arena, los resultados fueron bastante buenos. Estaría interesado en intentar competir con Nikita en carreras importantes como el Silk Way o el Dakar. Creo que Mazepin estaría listo para correr el Silk Way en julio y podría conseguir un resultado bueno. Le aconsejo correr el rally", concluyó.

Mazepin critica directamente a Haas

Nikita Mazepin no ha dudado a la hora de criticar la posición de su antiguo equipo en Fórmula 1, Haas, ya que no quieren dinero de Rusia pero tampoco devuelven lo obtenido anteriormente.

"Todo el mundo tiene derecho a hablar o a no hablar y la FIA, el máximo aparato de gobierno, me ha permitido competir mientras permanezca neutral. Pero diría que el principal problema aquí está en volver al deporte en el que se permite a los equipos mantener dinero de patrocinio sin cumplir con el contrato", indicó en 'Quest means business', programa de la CNN.

"Y si voy más allá, incluso aunque digan que no quieren dinero de Rusia. Así que no estoy seguro, pero en mi opinión se deben evaluar los valores del deporte tras esto", prosiguió el piloto ruso.

Además, asegura que no se rendirá: "Mi problema es que he perdido un trabajo. Estuve intentando llegar a la F1 durante 17 años y finalmente llegué. Pero es un problema menor si lo comparas con todas las cosas que están pasando en el mundo justo ahora".

"Por supuesto que me encantaría volver al deporte. Siento que tengo negocios inconclusos allí. Pero necesito esperar hasta que las cosas se enfríen. No sé con quién hablar porque Haas obviamente hizo lo que hizo y no jugó de la manera más limpia en mi opinión", concluyó Mazepin.