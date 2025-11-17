El rocambolesco dato que muestra la colosal igualdad entre Carlos Alcaraz y Sinner

En los 16 partidos oficiales en los que ambos se han enfrentado se han disputado un total de 3.302 puntos... y la división llama, cuando menos, la atención.

Tras la final de las ATP Finals que se llevó JannikSinner este domingo en Turín, ha salido a la luz un dato que asusta sobre ambos.

El murciano y el italiano se han enfrentado en un total de 16 duelos oficiales, excluyendo exhibiciones como el Six Kings Slam.

Pues bien, en esos 16 partidos se han disputado 3.302 puntos y cada uno de ellos ha ganado 1.651, dando cuenta de la increíble igualdad que reina entre ellos.

De hecho, en los 19 últimos torneos con Alcaraz y Sinner en el cuadro, tan solo en uno de ellos no salió vencedor ninguno de los dos.

Fue en el Mutua Madrid Open 2024, cuando Jannik se retiró por problemas físicos y Carlos cayó en cuartos contra Rublev, que se alzó con el Masters 1000.