"Probaremos qué tal va el isquio…"
¿Se perderá Carlos Alcaraz la Copa Davis?
Tras caer ante JannikSinner en la final de las ATP Finals, el murciano dejó en el aire su participación en la Final a 8 en Bolonia.
Con 5-4 a favor de Carlos Alcaraz en el primer set de la final de las ATP Finals, el murciano dio el susto pidiendo asistencia médica.
El fisioterapeuta entró a pista, atendió al número 1 y este pudo seguir, aunque volvió a recibir tratamiento tras terminar el 'tie break'.
Tras el encuentro, a Carlitos le preguntaron por las molestias en el isquiotibial derecho, y el español no aseguró su participación en la Copa Davis.
"Mañana vamos para Bolonia y probaremos qué tal va el isquio en los próximos días, pero mi intención es jugar la Copa Davis", afirmó.
Este lunes Alcaraz se someterá a una resonancia para conocer si la lesión es importante o si podrá jugar la Davis.
Los nuestros jugarán los cuartos de final contra Chequia el jueves 20 en un duelo durísimo con un equipo compuesto por JiriLehecka, JakubMensik y Tomas Machac, además de Adam Pavlasek, especialista en dobles.
De ganar, la Armada se mediría en semifinales al ganador del duelo entre Argentina y Alemania. El rival de la final saldría de los enfrentamientos entre Francia y Bélgica y de Austria e Italia.
David Ferrer, capitán de la 'Armada', ya anunció que el equipo estaría compuesto por Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.