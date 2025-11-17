Ahora

"Probaremos qué tal va el isquio…"

¿Se perderá Carlos Alcaraz la Copa Davis?

Tras caer ante JannikSinner en la final de las ATP Finals, el murciano dejó en el aire su participación en la Final a 8 en Bolonia.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Con 5-4 a favor de Carlos Alcaraz en el primer set de la final de las ATP Finals, el murciano dio el susto pidiendo asistencia médica.

El fisioterapeuta entró a pista, atendió al número 1 y este pudo seguir, aunque volvió a recibir tratamiento tras terminar el 'tie break'.

Tras el encuentro, a Carlitos le preguntaron por las molestias en el isquiotibial derecho, y el español no aseguró su participación en la Copa Davis.

"Mañana vamos para Bolonia y probaremos qué tal va el isquio en los próximos días, pero mi intención es jugar la Copa Davis", afirmó.

Este lunes Alcaraz se someterá a una resonancia para conocer si la lesión es importante o si podrá jugar la Davis.

Los nuestros jugarán los cuartos de final contra Chequia el jueves 20 en un duelo durísimo con un equipo compuesto por JiriLehecka, JakubMensik y Tomas Machac, además de Adam Pavlasek, especialista en dobles.

De ganar, la Armada se mediría en semifinales al ganador del duelo entre Argentina y Alemania. El rival de la final saldría de los enfrentamientos entre Francia y Bélgica y de Austria e Italia.

David Ferrer, capitán de la 'Armada', ya anunció que el equipo estaría compuesto por Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón, contra las cuerdas: el Congreso le exige respuestas por la tragedia de la DANA
  2. Peinado archiva la causa a la secretaria general de Presidencia imputada en el caso contra Begoña Gómez
  3. Metafuturo vuelve en una cuarta edición que contará con Martin Baron, Paul Krugman o Salman Rushdie, entre otros líderes y expertos
  4. Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"