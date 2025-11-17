¿Se perderá Carlos Alcaraz la Copa Davis?

Tras caer ante JannikSinner en la final de las ATP Finals, el murciano dejó en el aire su participación en la Final a 8 en Bolonia.

Con 5-4 a favor de Carlos Alcaraz en el primer set de la final de las ATP Finals, el murciano dio el susto pidiendo asistencia médica.

El fisioterapeuta entró a pista, atendió al número 1 y este pudo seguir, aunque volvió a recibir tratamiento tras terminar el 'tie break'.

Tras el encuentro, a Carlitos le preguntaron por las molestias en el isquiotibial derecho, y el español no aseguró su participación en la Copa Davis.

"Mañana vamos para Bolonia y probaremos qué tal va el isquio en los próximos días, pero mi intención es jugar la Copa Davis", afirmó.

Este lunes Alcaraz se someterá a una resonancia para conocer si la lesión es importante o si podrá jugar la Davis.

Los nuestros jugarán los cuartos de final contra Chequia el jueves 20 en un duelo durísimo con un equipo compuesto por JiriLehecka, JakubMensik y Tomas Machac, además de Adam Pavlasek, especialista en dobles.

De ganar, la Armada se mediría en semifinales al ganador del duelo entre Argentina y Alemania. El rival de la final saldría de los enfrentamientos entre Francia y Bélgica y de Austria e Italia.

David Ferrer, capitán de la 'Armada', ya anunció que el equipo estaría compuesto por Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.