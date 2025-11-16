El conmovedor mensaje de Sinner a Alcaraz en la final Copa de Maestros: "Si yo no soy número uno, quiero..."

El italiano le dedicó una bonitas palabras a Carlitos después de coronarse por segundo año consecutivo en la Copa de Maestros.

Carlos Alcaraz no pudo con Jannik Sinner en la final de la Copa de Maestros. El murciano firmó una gran actuación pero la solidez del italiano terminó por imponerse en un partido en el que reinó la igualdad durante gran parte del tiempo.

Solo los detalles, en favor de Sinner, terminaron por decidir la final y el segundo título de Maestro para el número dos del mundo. Es la segunda corona consecutiva que consigue Jannik en Turín. Todo sin haber cedido ni un solo set.

Aún así, el número uno ha sido para Alcaraz esta temporada, así lo certificó el murciano en la fase de grupos. Con respecto a eso, Sinner ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a Carlitos tras la final. A pesar de su rivalidad dentro de la pista, ambos mantienen una gran relación.

"Si yo no soy número uno, quiero que lo seas tú", ha confesado Jannik en la entrega de premios. Tanto él como Carlos se han dedicado emotivos mensajes tras otra gran final entre ellos.