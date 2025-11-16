Ahora

Rivales y amigos

El conmovedor mensaje de Sinner a Alcaraz en la final Copa de Maestros: "Si yo no soy número uno, quiero..."

El italiano le dedicó una bonitas palabras a Carlitos después de coronarse por segundo año consecutivo en la Copa de Maestros.

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerRedes

Carlos Alcaraz no pudo con Jannik Sinner en la final de la Copa de Maestros. El murciano firmó una gran actuación pero la solidez del italiano terminó por imponerse en un partido en el que reinó la igualdad durante gran parte del tiempo.

Solo los detalles, en favor de Sinner, terminaron por decidir la final y el segundo título de Maestro para el número dos del mundo. Es la segunda corona consecutiva que consigue Jannik en Turín. Todo sin haber cedido ni un solo set.

Aún así, el número uno ha sido para Alcaraz esta temporada, así lo certificó el murciano en la fase de grupos. Con respecto a eso, Sinner ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a Carlitos tras la final. A pesar de su rivalidad dentro de la pista, ambos mantienen una gran relación.

"Si yo no soy número uno, quiero que lo seas tú", ha confesado Jannik en la entrega de premios. Tanto él como Carlos se han dedicado emotivos mensajes tras otra gran final entre ellos.

Las 6 de laSexta

  1. Peinado archiva la causa a la secretaria general de Presidencia imputada en el caso contra Begoña Gómez
  2. El Vaticano examina a la Iglesia española bajo la sombra del caso Zornoza
  3. Familias compartiendo pisos con desconocidos y gente en autocaravanas: la vivienda, el problema que puede reventar una legislatura
  4. Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía a las puertas de su juicio
  5. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide una sanción contra Juan Carlos I por sus palabras sobre Franco
  6. La autopsia confirma que la mujer hallada muerta junto a su marido en Alpedrete fue asesinada: recibió 50 puñaladas