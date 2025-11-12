Jarro de agua fría del jefe de Mercedes a Max Verstappen: "El barco ha zarpado"

Toto Wolff, jefe de mercedes, descarta por completo que Max pueda luchar contra los McLaren en el mundial de la Fórmula 1.

A pesar de la brutal remontada de Max Verstappen en Brasil, sus opciones en el mundial de la Fórmula 1 han caído en picado. La distancia con Lando Norris aumenta a falta de tres carreras. En el paddock ya no le ven candidato. Lo dice Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes.

Una frase muy contundente que recoge 'Motorsport': "Ese barco ha zarpado".

Por otro lado, está de acuerdo con el manejo que está haciendo McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri: "Creo que sólo hay que dejarles correr, sin tocarse, pero la diferencia que Lando tiene ahora es muy, muy sólida. Pero tampoco puede permitirse un abandono, porque entonces la cosa cambia de dirección".

"Obviamente, desde el punto de vista del espectador te gustaría ver eso de cara a la última carrera, igualdad de puntos o puntos similares, pero Norris ha estado impresionante en las últimas rondas, cómo ha aguantado los nervios y cómo ha conseguido los puntos", dice Toto.

Cree que dejar correr a los pilotos es la mejor decisión: "Creo que la forma en que lo gestionan es muy buena, dejándoles correr. No veo una situación en la que se estén eliminando entre ellos".

Lando y Oscar deberían disputarse el campeonato. Sería un milagro que Max pudiera llegar. Ni Toto Wolff, el hombre que más desea su fichaje en la Fórmula 1, confía en que vuelva a la pelea.