El discurso de un histórico de la F1 sobre Lewis Hamilton: "No quiere dejarlo sin..."

Bernie Ecclestone, el que fuera jefe de la Fórmula 1, cree que Ferrari puede ser la sorpresa del mundial 2026.

Ferrari ha cumplido en la pretemporada. Ha estado entre los mejores, muy arriba, y podría ser la competencia directa a Mercedes en la lucha por el título. Y Bernie Ecclestone, el que fuera jefe de la F1, cree que Lewis Hamilton está ante una oportunidad muy importante.

En una entrevista a 'Sport.de' avisa sobre las opciones de la escudería de Maranello: "Cuidado con Ferrari. Espero que Ferrari tenga algo que decir. A la Fórmula 1 le vendría bien que Ferrari se proclamara campeón del mundo".

"Lewis no quiere rendirse, no quiere dejarlo sin haberlo conseguido. Quizá este año lo consiga, sería una bonita historia", dice Ecclestone.

Pero a pesar de que su apuesta sea Hamilton, ve a George Russell con muchas opciones de asaltar el campeonato: "Mercedes lleva la delantera. Russell tiene el talento, pero ahora tiene que demostrar ese instinto asesino durante toda la temporada. Un equipo con motores Mercedes tiene muchas posibilidades de ganar el Mundial".

Cree que en las primeras carreras todo puede pasar con esas nuevas normas que mucha gente todavía no entiende: "Habrá confusión al comienzo de la temporada, porque todo el mundo tendrá que volver a aprender la Fórmula 1, y las reglas ciertamente no favorecen a Max Verstappen y su forma de pilotar".

"Se trata menos de competir. Pero así es como evoluciona: aún más regulaciones, aún más reglas para los pilotos, no hagas esto, no hagas aquello", dice Ecclestone.