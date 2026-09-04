Polémica en la F1: retiran el podio de Pierre Gasly en Mónaco casi tres meses después

La FIA ha decidido aplicar dos sanciones al piloto de Alpine y retirarle así el podio. Isack Hadjar sube a la tercera posición.

Caos total en el viernes de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. La FIA ha tomado la decisión, prácticamente durante los entrenamientos libres en Monza, de retirarle el podio a Pierre Gasly logrado a principios de junio, en el Gran Premio de Mónaco hace casi tres meses.

Gasly ha sido sancionado por exceso de velocidad en la calle de boxes y por ello ha perdido una tercera posición que toma Isack Hadjar, de Red Bull.

Así lo anunciaba la FIA en una nota oficial: "Tras la audiencia en la Corte Internacional de Apelaciones en París el 25 de agosto, las penalizaciones impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en la calle de boxes en Mónaco han sido restablecidas", dicta el comunicado oficial".

Y el enfado del equipo Alpine, claro, es total: "El equipo expresa su decepción y frustración por la resolución dictada por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026".

"Aunque no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos manteniendo firmemente que el coche número 10 no superó el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento de la carrera, el equipo acata la resolución del tribunal de árbitros tras la reciente vista celebrada en París. Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que se nos ha sancionado injustamente, el equipo está firmemente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y sigue inmerso en una lucha por el campeonato reñida y muy competitiva. Este resultado no disuadirá al equipo de seguir esforzándose y manteniendo la motivación para alcanzar sus objetivos antes de que termine la temporada", dice el comunicado Alpine.

Pero a pesar de la protesta, el podio parece perdido. Isack Hadjar es su nuevo dueño. El piloto francés, por cierto, es baja para el Gran Premio de Italia de este fin de semana por una lesión en la muñeca. Tendrá que celebrar este inesperado podio desde casa.

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