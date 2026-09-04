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Crisis migratoria en Ceuta

La Audiencia Nacional cierra filas con la jueza Tardón tras la crítica de Marlaska por pedir el secreto del informe policial sobre Ceuta

Los detalles En su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia Nacional celebra que desde el Supremo se haya defendido la independencia judicial y en conmcreto a esta jueza que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
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La Audiencia Nacional ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, señalando que "no ha interferido en la seguridad nacional", algo que le reprochó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En un escrito de este viernes al que ha tenido acceso laSexta, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresa su "absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción".

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", recalca.

Además, la Sala de Gobierno agradece la respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a una carta que le envió Marlaska mostrando "preocupación" por la decisión de la jueza de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional que realizó un informe sobre lo acontecido en Ceuta dar cuenta a sus superiores de las pesquisas.

La Audiencia Nacional aplaude que Perelló saliera "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".

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