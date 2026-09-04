Moncloa se ve acorralada por la crisis en Ceuta: de los críticos como Page a la incomodidad de Robles pasando por las repetidas reivindicaciones de Marruecos

Los detalles La tensión política a costa de Rabat ha saltado —aún más— por las declaraciones del ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, quien ha asegurado que no retrocederán "ni un solo palmo de nuestro territorio nacional". Esta es la tercera vez que un ministro marroquí reclama la soberanía de Ceuta y Melilla en las últimas semanas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, protagonizó una imagen política tensa en el Congreso de los Diputados junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, debido a la crisis migratoria en Ceuta. García-Page, crítico con el presidente Pedro Sánchez, cuestionó la desvinculación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes. Insistió en que el manejo del conflicto ha sido "un desastre" y subrayó la necesidad de abordar el problema como una cuestión de seguridad nacional. Mientras tanto, Marruecos, a través de sus ministros, reafirmó su posición sobre Ceuta y Melilla, exigiendo un diálogo con España y defendiendo sus derechos históricos sobre las ciudades autónomas.

La imagen política de este viernes ha sido la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Se la ha visto muy incómoda en el Congreso de los Diputados en un encuentro muy intenso con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. laSexta ha podido confirmar que estaban hablando de Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta.

García-Page ha sido uno de los dirigentes socialistas más críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su insistencia en desvincular a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

Entre Robles y el presidente manchego ha habido este viernes gestos serios y vehementes. García-Page ha dicho, además, que el debate de este jueves en el Congreso sobre la cuestión de Ceuta llega "muy tarde" porque "ha dado tiempo a que la gente tenga la opinión muy definida" de que la gestión "ha sido un desastre antes, durante y todavía lo es".

El presidente regional ha reconocido que el jefe del Ejecutivo "tenga que ser más meticuloso" a la hora de "definir las acusaciones" contra Marruecos pero cree que "ahora no se trata de templar gaitas" si no de saber si este "es un problema de seguridad nacional". De este modo, ha incidido en que "la única manera de corregir a futuro y que no vuelva a pasar es literalmente definirlo, perimetrar realmente el conflicto".

Nuevo ataque de Marruecos

La tensión política a costa de Rabat, que acorrala a Moncloa, ha saltado —aún más— por las declaraciones del ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, quien ha asegurado que no retrocederán "ni un solo palmo de nuestro territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado Baraka. "Nosotros lo decimos con toda franqueza. España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha añadido.

Y estas palabras no son las únicas que ha pronunciado el gobierno marroquí. Tres semana después de la crisis migratoria que vivió Ceuta y que hizo que unos 80.000 migrantes llegasen a sus calles procedentes de Marruecos, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, insistió en los "derechos geográficos e históricos" de Rabat sobre las ciudades autónomas, apostando por un "espacio de diálogo con España".

"Defenderemos nuestros derechos históricos y geográficos sobre Ceuta y Melilla",expuso, además "encontrar una solución definitiva" al estatus actual de Ceuta y Melilla. En ese sentido, Ouahbi pidió un "espacio de diálogo" con España para abordar la "cuestión" e insistió en que "no es posible guardar silencio al respecto, ni por el bien del futuro ni por el bien del presente".

Estas reivindicaciones, ahora, no llegan solo desde el gobierno marroquí. En redes sociales se está moviendo una marcha popular para exigir que España entregue a Marruecos Ceuta y Melilla, pero la novedad de esta convocatoria es que incluye las islas Chafarinas.

La de este viernes es la tercera vez que un ministro de Marruecos reclama la soberanía de Ceuta y Melilla en las últimas semanas. Este jueves Sánchez desveló que en agosto el Gobierno convocó a la embajadora marroquí por unas declaraciones similares y, aunque laSexta ha preguntado, en Exteriores no han respondido si la han vuelto a convocar ahora.

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