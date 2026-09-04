150 perros muertos, basura, excrementos... las deplorables condiciones que había en el interior de la 'casa de los horrores' de Santa Bàrbara

Los detalles El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres del bebé hallado muerto en una caja. En laSexta, hemos accedido a unas imágenes en las que se ve a la mujer disfrutando de las fiestas de Santa Bàrbara.

El juez de Amposta ha ordenado prisión provisional para los padres de un bebé cuyos restos fueron hallados en su casa en Santa Bàrbara, Tarragona. A los cargos de homicidio se suman los de abandono de menores y maltrato animal, tras descubrirse 150 perros muertos y 28 vivos en condiciones deplorables. Los vecinos habían denunciado el mal olor y la ausencia del pequeño Nizan, pero sin respuesta de las autoridades. La Generalitat Valenciana perdió el rastro de la familia al mudarse. La comunidad local exige respuestas ante los fallos de los servicios sociales y el Ayuntamiento.

El juez titular de la plaza 2 de Amposta ha acordado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres del bebé cuyos restos se hallaron en el domicilio familiar en Santa Bàrbara, Tarragona. Al delito de homicidio se han añadido el de abandono de menores y el de maltrato animal.

Y es que en el interior de la 'casa de los horrores' de Santa Bàrbara los operarios han encontrado, además de los 28 vivos, 150 perros muertos repartidos en decenas de jaulas, según ha podido saber laSexta. Asimismo, había tal cantidad de basura y excrementos que los operarios tuvieron que ponerse trajes de un nivel de protección muy elevado, los que se utilizan en entornos con riesgo biológico.

Nadie se explica cómo esta familia podía vivir en semejantes condiciones y cómo nadie dio la voz de alarma. Los vecinos aseguran que llevaban años denunciando el mal olor de toda la calle y los ladridos de los perros. Pero, además, habían notado la ausencia del pequeño Nizan desde hacía meses.

"No puede ser que los servicios sociales no hicieran un golpe de alarma cuando un bebé no va al pediatra desde los cinco meses de edad. Eso quiere decir que el niño hoy tendría 18 meses, pero ese niño llevará muerto casi un año", ha denunciado un vecino.

Pese a que el pequeño llevaría meses muerto, hace tan solo un mes su madre estaba celebrando las fiestas de Santa Bàrbara, tal y como se puede ver en las imágenes en exclusiva de laSexta, que prueban que, a pesar de todo, la mujer continuaba con su vida normal.

Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es cómo nadie hizo nada ante la denuncia de los vecinos. La pareja tenía dos hijos tutelados por la Generalitat Valenciana, -donde residían antes-, pero mantenía a otros tres, incluido Nizan, con ellos viviendo en estas condiciones.

Desde la Generalitat Valenciana aseguran que al mudarse a Tarragona, perdieron la pista a la familia, y desde servicios sociales no quieren hacer declaraciones por encontrarse la causa bajo secreto.

A la pregunta de si se podría haber evitado se une también las de cuándo y cómo murió el bebé de 18 meses. Este viernes, se ha rendido un minuto de silencio al pequeño en la localidad, donde una vecina ha denunciado los "fallos que ha tenido el Ayuntamiento". "Es una vergüenza. Luego cuando no recogemos la caca de perro, nos denuncian", ha expresado.

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