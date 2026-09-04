El Real Madrid de Mourinho se estrella contra el Betis

El gol anulado a Carlos Espí y el fallo de Kylian Mbappé en el penalti evita el empate del Real Madrid. Troy Parrot marcó el gol de la victoria para el Betis.

No le salió nada al Real Madrid. Primeros puntos que se deja el equipo de José Mourinho en LaLiga. Cayó contra el Real Betis (1-0) con gol de Troy Parrot y con polémica por el tanto anulado a Carlos Espí casi en el descuento. El delantero blanco se pudo convertir, otra vez, en héroe de los blancos pero el VAR anuló su tanto. También Kylian Mbappé falló un penalti.

Mereció adelantarse el Real Madrid en el acto inicial. Dos ocasiones muy claras de Vinicius y de Kylian Mbappé. Ninguna de ellas acabó en gol. Primero fue el palo el que se cruzó en el camino del brasileño y después Marc Bartra evitó el gol de Kylian.

Arda Guler encontró con mucho espacio a la carrera a un Vinicius que fue muy generoso. Pudo rematar él, pero la cedió atrás para Kylian. Hasta en dos ocasiones chutó el galo, pero Álvaro Valles y después Marc Bartra con el pecho protegieron la portería bética.

Se jugó la roja Guler con una entrada que le pudo costar la segunda tarjeta. El colegiado se la perdonó. Se salvó el turco... y el Real Madrid.

Con el partido atascado y el Madrid falto de llegadas, Mourinho metió tres cambios a la vez a la hora de partido: entraron Bernardo Silva, Yan Diomandé y Trent Alexander-Arnold.

El Betis golpeó primero. Troy Parrot aprovechó el despeje de Courtois y se adelantó a la defensa blanca. Acababa de salta al campo y celebró su gol. Quedaban diez minutos para el final y el Madrid debía despertar. Carlos Espí saltó al campo de manera inmediata.

Mbappé se encontró con el larguero y falló un penalti. A Carlos Espí le anularon el empate por fuera de juego. Aguantó el Betis, que vuelve a ganar a los blancos en casa una temporada más.

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