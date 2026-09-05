EEUU ataca con varios misiles a un petrolero de Irán en las proximidades de la estratégica isla de Jarg

¿Qué ha pasado? Días después de que Trump mostrara en un vídeo hecho por IA la destrucción de la isla, varios proyectiles han alcanzado un pequeño buque iraní a escasas seis millas del lugar. Es un punto de gran nivel simbólico y económico.

La tensión en Oriente Medio se intensifica tras más de medio año de conflicto. Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Teherán, provocando respuestas de Irán. La isla de Jarg y el estrecho de Ormuz son puntos estratégicos clave. Recientemente, EE.UU., bajo la dirección de Donald Trump, bombardeó un buque petrolero iraní cerca de Jarg, según informó la agencia Tasnim. Cuatro misiles impactaron en el navío sin causar víctimas, pero la tripulación fue evacuada. La isla, crucial para las exportaciones petroleras de Irán, ya sufrió ataques previos y es un objetivo simbólicamente significativo. La escalada de agresiones ha dejado 19 muertos en la región.

Más de medio año de guerra. Más de medio año de bombas, de ataques y de amenazas en Oriente Medio. Más de medio año desde que Estados Unidos e Israel decidieran atacar Teherán y de las posteriores respuestas de Irán en la zona. Con el estrecho de Ormuz como factor clave, la isla de Jarg aparece como el otro gran lugar estratégico en la región y Donald Trump ha movido ficha, porque EEUU ha bombardeado a un buque petrolero iraní en las inmediaciones del lugar.

Así ha informado de ello la agencia Tasnim. Según apuntan, un pequeño buque de Irán se convirtió en blanco de los ataques norteamericanos, que lanzaron varios misiles provocando explosiones a escasas seis millas náuticas de la isla.

Fueron un total de cuatro los proyectiles que alcanzaron el navío, en un ataque que no ha dejado víctimas a bordo del buque.

La tripulación del petrolero ha evacuado la embarcación, mientras las autoridades están ya investigando la magnitud de los daños causados y todo lo que rodea al ataque.

La isla de Jarg, marcada por Trump con una cruz, ya recibió varios bombardeos en julio que dejaron la muerte de ocho militares iraníes.

Hace escasos días, el presidente de EEUU difundió un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que mostraba la destrucción de la isla de Jarg.

El ataque llega en una semana en la que EEUU ha aumentado sus ataques en Oriente Medio. En sus ofensivas de estos últimos días han dejado 19 muertos.

La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irán y es, por tanto, un objetivo de gran valor tanto a nivel simbólico como económico.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido