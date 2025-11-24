Ahora

Fórmula 1

El jefe de Red Bull se cachondea de las radios de McLaren: "Lo más divertido fue..."

Helmut Marko, asesor de Red Bull, dice que fue "muy divertido" escuchar cómo en McLaren decían a Lando Norris que adelantara a Max Verstappen.

Lando NorrisLando NorrisAgencia EFE

Max Verstappen vuelve a estar de lleno metido en la pelea por el título de la Fórmula 1. La descalificación de los dos McLaren le dan una oportunidad en Qatar, con sprint y carrera, y en Abu Dabi. Y en Red Bull directamente se han tomado a risa una radio que se escuchó de McLaren.

Es Helmut Marko, asesor de Red Bull, el que se ríe. Lo hace en 'Sky Sports': "Nos mantuvimos en pista más tiempo que todos los demás. Por supuesto, conocíamos el estado de los neumáticos de los competidores y lo más divertido fue el mensaje que llegó desde McLaren: 'Ataca a Max, adelántalo'. Y entonces él encadenó una vuelta rápida tras otra, solo para dejar las cosas claras".

"Lo hizo con tal confianza y facilidad... no tuvimos ningún problema. Lando tuvo algunos problemas al final, porque era dos o tres segundos más lento. Por desgracia, no había nadie ahí para capitalizarlo. Pero desde la primera vuelta… no diría que Max ganó la salida. Ganó la primera curva y prácticamente forzó a Norris al error", explica el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Su rendimiento fue letal: "En conjunto fue una clase magistral por su parte, sin duda". Otra victoria más para el neerlandés.

Son 24 los puntos de distancia que tiene ahora Norris sobre Max a falta de las tres mencionadas citas: un sprint y dos carreras. También sobre Oscar Piastri. El mundial se está apretando.

Max no fallará. Si tiene una oportunidad, la tomará. McLaren no puede volver a cometer un error tan grave como el del suelo de sus dos coches en el Gran Premio de Las Vegas.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Supremo
  2. La jueza de la DANA solicita al dueño del Ventorro la factura de la comida de Mazón con Vilaplana y una fotografía del reservado
  3. La Audiencia Nacional mantiene de momento a Jordi Pujol en el juicio pese a su estado de salud
  4. El CIS catalán pronostica una victoria electoral del PSC y un empate técnico entre Aliança Catalana y Junts
  5. Ucrania y EEUU acercan posturas con un plan de paz "perfeccionado" para acabar con la invasión de Rusia
  6. La Policía desvela los diez fugitivos más buscados en España: un asesino, agresores sexuales y narcotraficantes