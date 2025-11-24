El jefe de Red Bull se cachondea de las radios de McLaren: "Lo más divertido fue..."

Helmut Marko, asesor de Red Bull, dice que fue "muy divertido" escuchar cómo en McLaren decían a Lando Norris que adelantara a Max Verstappen.

Max Verstappen vuelve a estar de lleno metido en la pelea por el título de la Fórmula 1. La descalificación de los dos McLaren le dan una oportunidad en Qatar, con sprint y carrera, y en Abu Dabi. Y en Red Bull directamente se han tomado a risa una radio que se escuchó de McLaren.

Es Helmut Marko, asesor de Red Bull, el que se ríe. Lo hace en 'Sky Sports': "Nos mantuvimos en pista más tiempo que todos los demás. Por supuesto, conocíamos el estado de los neumáticos de los competidores y lo más divertido fue el mensaje que llegó desde McLaren: 'Ataca a Max, adelántalo'. Y entonces él encadenó una vuelta rápida tras otra, solo para dejar las cosas claras".

"Lo hizo con tal confianza y facilidad... no tuvimos ningún problema. Lando tuvo algunos problemas al final, porque era dos o tres segundos más lento. Por desgracia, no había nadie ahí para capitalizarlo. Pero desde la primera vuelta… no diría que Max ganó la salida. Ganó la primera curva y prácticamente forzó a Norris al error", explica el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Su rendimiento fue letal: "En conjunto fue una clase magistral por su parte, sin duda". Otra victoria más para el neerlandés.

Son 24 los puntos de distancia que tiene ahora Norris sobre Max a falta de las tres mencionadas citas: un sprint y dos carreras. También sobre Oscar Piastri. El mundial se está apretando.

Max no fallará. Si tiene una oportunidad, la tomará. McLaren no puede volver a cometer un error tan grave como el del suelo de sus dos coches en el Gran Premio de Las Vegas.