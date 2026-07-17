La ironía de Fernando Alonso al hablar del límite presupuestario: "Al menos para Aston Martin..."

El asturiano se ha referido antes del GP de Bélgica a las diferencias presupuestarias entre equipos, que estarían dificultando a Aston Martin mejorar el coche.

Aston Martin no ha conseguido desarrollar el coche competitivo que se esperaba a principio de temporada. El monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll es el más débil de la parrilla actual de Fórmula 1 y el asturiano ha señalado uno de los motivos de ello.

En Silverstone esperan al Gran Premio de Hungría para introducir las esperadas mejoras que tanto tiempo llevan esperando sus pilotos. El AMR26 debería dar un salto cualitativo que le permita, al menos, pelear por las posiciones de media tabla y estar en la lucha por los puntos. Un cambio que llegaría a finales de verano, ya que durante la primera mitad de temporada las "restricciones presupuestarias" habrían lastrado importantemente a Aston Martin.

"No puedes construir", afirma Alonso antes del Gran Premio de Bélgica, que analizó a fondo la situación en Silverstone: "No puedes traer piezas nuevas a cada carrera porque está el límite presupuestario, al menos... para nuestro equipo". El piloto se acordaba así del resto de rivales del 'paddock', especialmente los que ocupan la cabeza de la clasificación y que van "mejorando el coche carrera tras carrera".

"Tomamos la decisión correcta", sentenció Alonso para los micrófonos de la F1 y añadió una reflexión: "Si vas pieza por pieza mejorando el coche, no cambias fundamentalmente el ADN, debes parar y reflexionar de vez en cuando". Por el momento, el bicampeón mundial deberá continuar esperando hasta que su monoplaza incorpore los cambios esperados a finales de agosto, aunque Fernando ha sido claro, la situación no es la misma para todos los equipos y el factor económico sería uno de los factores que alejan a Aston Martin del resto de equipos de la parrilla.

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