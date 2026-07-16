McLaren toma una dura decisión con Lando Norris: no podrá luchar con los mejores en el GP de Bélgica

El equipo papaya ha decidido cambiar la unidad de potencia del coche de Lando Norris, que será sancionado con diez posiciones este domingo.

Lando Norris recibirá una sanción de diez posiciones en el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana. Por lo que dice adiós a cualquier lucha por la pole y prácticamente a la victoria en la carrera del domingo.

McLaren ha anunciado a través de un comunicado que cambiarán la unidad de potencia del campeón del mundo, por lo que se verá obligado a remontar.

"La primera unidad electrónica de potencia del coche número 1 sufrió un fallo grave en China, lo que impidió que Lando tomara la salida", reza el comunicado el equipo", explica el equipo papaya en una nota.

"Si bien la unidad de electrónica de potencia que instalamos en Japón y que hemos utilizado en todas las sesiones desde Miami ha funcionado de manera fiable, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha introducido una serie de mejoras de fiabilidad en sus nuevos sistemas de electrónica de potencia. Sin embargo, para aprovechar estas mejoras, debemos aplicar una penalización de 10 puestos en la parrilla al coche de Lando para poder utilizar una nueva unidad", continúa el comunicado.

Habrá actualizaciones en el McLaren, pero Lando tendrá que luchar contra media parrilla, al menos, para acercarse a las posiciones de cabeza. No será un fin de semana fácil para él.

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