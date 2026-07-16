Iñaki López, sobre la foto de Messi bañando a Lamine Yamal: "Esperemos que ahora sea Lamine el que le dé el baño a él”

A las puertas de la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina, hay una imagen que se está comentando mucho: la de un jovencísimo Leo Messi lavando en una bañera de plástico a un bebé de seis meses. Ese bebé era Lamine Yamal.

A las puertas de la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina, hay una imagen que se está comentando mucho. Se trata de la fotografía de un jovencísimo Leo Messi lavando en una bañera de plástico a un bebé de seis meses. Ese bebé era Lamine Yamal.

La imagen la tomó en 2007, el año que nació Yamal, el fotógrafo Joan Monfort, especializado en fotografía artística, deportiva, de moda y retratos. Se tomó para una campaña solidaria en colaboración entre la Fundación FC Barcelona y el diario 'Sport' a favor de UNICEF.

El año anterior, UNICEF había firmado un acuerdo con la fundación culé para trabajar por los derechos de niños y niñas vulnerables y promover la educación a través del deporte. Esta campaña en concreto se tradujo en un calendario solidario para 2008, en cuyo mes de enero aparecía la famosa imagen.

Los padres del futbolista español participaron en un sorteo para poder fotografiarse con los héroes del Barça, lo ganaron y Lamine Yamal acabó siendo acunado y bañado por un joven Messi en la que muchos califican ahora como la imagen de la final del Mundial.

Esa fotografía, como ha señalado el presentador de Más Vale Tarde Iñaki López no es el único punto en común que tienen. "Los son zurdos, los dos llevaron el número diez en el Barça y los dos han acabado siendo estrellas mundiales", ha remarcado.

Iñaki López, además, ha dejado un comentario con el que toda la afición española estará de acuerdo: "Esperemos que ahora sea al revés, que sea Lamine Yamal el que le dé el baño a Messi". Tras esto, ha agregado que "dicen los testigos que estuvieron en esa fotografía, que en cuanto Lamine sonrió un par de veces, se ganó ya a Messi".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido