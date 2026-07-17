Del pulpo Paul al jaguar Poty: la pantera que quiere predecir el ganador del Mundial de 2026

El jaguar Poty, en el BioParque de Rio de Janeiro (Brasil), intentando predecir el ganador del Mundial de 2026

Hace 16 años, el pulpo Paul fue usado como oráculo para predecir los resultados de la selección alemana en el Mundial de 2010. Días antes de la final, el animal señaló a España como ganadora. Y ahora, lo intenta el jaguar Poty.

En 2010, la selección alemana recurrió a un pulpo para tratar de predecir los resultados de su equipo en el Mundial de Sudáfrica. En España, pasó a la historia porque aquel cefalópodo, llamado Paul, auguró la victoria de España unos días antes de que la Roja levantara la Copa del Mundo tras una victoria ante Países Bajos. Desde entonces, son muchos los animales que se han usado como oráculos similares a lo largo de los años. Aunque nadie tuvo tanto éxito como Paul.

Ocho años después, fue un gato ruso llamado Aquiles quien predijo que Italia ganaría el partido inaugural de la Eurocopa ante Turquía. Y así fue. Hace sólo cuatro años, en Qatar, fue una nutria llamada Tayo la que acertó la victoria de Japón frente a Alemania, un resultado improbable en una competición a la que la selección germana llegó como clara favorita. Y un resultado que también había predicho la serie 'Oliver y Benji', por cierto.

Ahora, es el turno del jaguar Poty. Se trata de una pantera negra que reside en el BioParque de Río de Janeiro (Brasil), a quien han usado para adivinar quién ganará la final del Mundial. Al animal se le pusieron dos cajas iguales, una con la bandera de España y otra, con la argentina. Después de olfatear ambas cajas y pasearse entre ellas, hizo su elección: Argentina ganará. Habrá que esperar a que el árbitro pite el final del partido para ver si ha acertado o no.

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