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El Atleti no venderá a Julián Álvarez al Barça "ni por 200 millones"

Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, ha dicho en un vídeo publicado en las redes del club que no tienen ninguna intención de vender a Julián.

Julián Álvarez Julián ÁlvarezGetty

Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, se ha pronunciado públicamente y ha dejado claro que no venderán a Julián Álvarez ni al FC Barcelona ni a ningún otro club ni por "200 millones de euros".

"Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça... Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", dice el CEO del club rojiblanco.

Deja claro que no le van a transferir: "Recientemente escuché unas palabras del presidente en las que decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita, no queremos transferirlo".

"No aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una por 150 ni una de 200", dice.

Julián, en pleno Mundial, pidió públicamente al Atlético de Madrid que le vendieran para "cumplir su sueño". Pero parece que se verá obligado a seguir vistiendo la camiseta rojiblanca.

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