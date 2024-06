La Fórmula 1 publicó hace dos semanas la nueva reglamentaciónde cara a la temporada 2026. Estas normas pretenden reducir ligeramente el peso y la longitud de los monoplazas, algo que pedían los pilotos y aficionados desde hace varios años.

Se prevé que este nuevo cambio provoque la reducción del peso en 30 kg, lo que permitirá ver unos coches algo más ligeros, aunque algunos, como Max Verstappen, se muestren aún algo escépticos con el peso mínimo: "Va a ser muy difícil tal como están las cosas, pero veamos".

"Quiero decir, incluso ahora, algunos equipos tienen sobrepeso, ¿verdad? Entonces, ir incluso con 30 kilos menos... claro, sé que las dimensiones cambian un poco, pero no estoy seguro de que 30 kilos sean los escenario perfecto", comentó el neerlandés a 'Motorsport.com'.

Respecto a la experiencia al volante, Max señaló que "se necesitan al menos 100-150 kg" para proporcionar una mejor experiencia para los pilotos: "En este momento, con cómo está todo, seguro que no es posible. Pero eso también tiene que ver con el motor, ¿verdad? Relacionado con el motor y la batería... es muy pesado y largo, ancho".

"Por el momento es una ilusión, pero eso es definitivamente lo que necesitamos, hacerlo más ágil y probablemente un poco más divertido. La seguridad añadió mucho peso, lo cual por supuesto es bueno, pero estoy seguro de que podemos hacer las cosas un poco diferentes. Depende de las regulaciones que se escriban", añadió.

Respecto a la anulación del DRS en favor de la nueva aerodinámica activa, Verstappen tampoco lo tiene claro: "No sé qué tan efectivo va a ser. Esto es algo que aún no he visto, qué tan efectivo va a ser. Tal vez necesitemos algunos plátanos y una cáscara roja...".