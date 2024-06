Lograr un coche más "ágil": así ha definido Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA, el objetivo que persigue la Fórmula 1 para su nuevo reglamento, que se ejecutará en 2026.

En su presentación, que se ha desarrollado este jueves, se ha anunciado que habrá monoplazas más estrechos y menos pesados.

Se busca un peso mínimo de 768 kilos, 30 menos que en la actualidad, además de acortar sus dimensiones.

Además de mejorar la seguridad, los alerones traseros y delanteros serán móviles y se buscará reducir el efecto suelo.

Por otro lado, se implementará un 'nuevo DRS' con aerodinámica activa, se potenciará el ERS (sistema de recuperación de energía), se eliminará el MGU-H y se usarán combustibles sostenibles.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, se ha mostrado contento por el nuevo reglamento: "Entramos en este ciclo regulatorio en la posición más consolidada que hemos tenido, confío en el trabajo de la FIA para reforzar nuestro deporte"

Cabe reseñar que los equipos no podrán comenzar a trabajar en los monoplazas de 2026 hasta el 1 de enero de 2025 con el fin de no dar ventaja a las escuderías más punteras.

