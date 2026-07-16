Las pantallas gigantes en las que ver el España-Argentina de la final del Mundial de 2026 en Madrid

Aficionados celebrando las victorias de España y Argentina en el Mundial de 2026

Este domingo, millones de españoles paralizarán España durante algo más de dos horas para ver un partido inédito. El primer España-Argentina en un Mundial en 60 años, y el primero en una final de la Copa del Mundo de la historia.

Hace 60 años que España y Argentina no se baten en un Mundial. Y es la primera vez que lo hacen en una final. Nueva York recibe a las selecciones Albiceleste y Roja el domingo para un partido de altísimo nivel, que estará siendo visto por millones de personas en todo el mundo. Pero sólo en España, también millones de personas se colocarán ante un televisor para disfrutar de la final del Mundial.

Los bares cargan las cámaras, los que prefieren verlo en casa llenan sus neveras y preparan sus aperitivos, pero hay muchos que prefieren verlo a lo grande. Muy a lo grande. Ya es imposible ver el partido en el Movistar Arena, que puso 15.000 entradas gratuitas para poder ver el enfrentamiento entre España y Argentina en pantallas gigantes de manera gratuita —y se agotaron en media hora—. Pero todavía hay muchas otras opciones en Madrid.

Porque podrá seguirse en muchas pantallas gigantes instaladas en plazas y recintos municipales de toda la Comunidad de Madrid. Los otros dos puntos más concurridos de la ciudad de Madrid serán, además del histórico Palacio de los Deportes:

Plaza de Colón

Explanada del Puente de Rey, en Madrid Río

Según anunció este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, unas 20.000 personas podrán congregarse en el área de la plaza de Colón, donde se instalará una segunda pantalla orientada a la calle Génova, que permitirá aumentar el aforo de 6.000 en la actual instalada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a los 20.000 previstos.

Las dos de Madrid Río tienen capacidad para una 15.000 personas. El Ayuntamiento de Madrid informó sobre el dispositivo de seguridad y emergencias, con más de 250 agentes de policía municipal estarán en Colón y 40 agentes en Puente del Rey. Y también habrá en el exterior del Movistar Arena, donde la Comunidad de Madrid pondrá en su interior otra pantalla.

Dónde ver la final fuera de Madrid (pero en Madrid)

En el norte de la región, municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos o Paracuellos de Jarama han habilitado plazas y recintos deportivos para poder seguir el partido mientras que localidades de la sierra como Manzanares el Real, Mataelpino, Guadalix de la Sierra, Miraflores o Pinilla del Valle también instalarán pantallas al aire libre.

La zona sur contará con varios lugares donde seguir la final en, entre otros municipios, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto o Arroyomolinos, que han preparado plazas y espacios para reunir a los aficionados.

En la zona este también se podrá apoyar a la selección junto a otros miles de aficionados en Coslada, San Fernando de Henares y Arganda del Rey y por el oeste de la capital podrá seguirse el partido desde Navalcarnero, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Sevilla la Nueva.

Además, el encuentro podrá verse en otros espacios alternativos como centros comerciales que también habilitarán grandes pantallas como el Oasiz (Torrejón de Ardoz) o Nassica (Getafe).

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