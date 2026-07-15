Ramos, Morata, Rodri o Casillas: futbolistas y víctimas de robos millonarios en sus chalets mientras jugaban un partido

Los detalles Son bandas organizadas, especialistas en sistemas de seguridad y muchas de ellas también especializadas en estrellas del fútbol. En 2022, la policía consiguió desmantelar a un grupo que intentó acceder a la casa de Carvajal.

Mientras Lamine Yamal celebraba el pase de España a la final del Mundial 2026, un grupo de ladrones intentó robar en su casa. La seguridad privada detectó a los asaltantes, pero no logró detenerlos. Se sospecha de una banda especializada en robos a chalets de lujo. Este tipo de delitos no es nuevo para los futbolistas, quienes a menudo son víctimas debido a su ostentación en redes sociales y calendarios públicos. Casos similares han afectado a jugadores como Morata, Rodrigo, Sergio Ramos y Benzema. Las bandas organizadas conocen sus rutinas y aprovechan para asaltar sus hogares durante los partidos.

Mientras Lamine Yamal celebraba junto al resto de la selección de futbol de España su pase a la final del mundial de este 2026, un grupo de ladrones intentaba robar en su casa. La seguridad privada de la vivienda del futbolista detectó a los asaltantes subiéndose al muro, pero no han conseguido detenerlos. Cuando llamaron a los Mossos d'Esquadra, ya se habían escapado.

Todo apunta a una banda especializada en el robo de chalets de alto standing, de unos 11 millones de euros. Y no es la primera vez que un futbolista pasa por esto. Hay otros robos famosos y a famosos del deporte, como es el caso de Morata o de Rodrigo. Normalmente, tras enseñar sus joyas y lujos en redes sociales.

Eso les hace ser el blanco perfecto: millonarios que, en ocasiones, son ostentosos en sus redes sociales y que tienen un calendario público. Por eso, son muchos los futbolistas que han sido víctimas de robo mientras jugaban un partido.

Por ejemplo, la vuelta de Sergio Ramos a su querida Sevilla fue agridulce. En 2023 y mientras competía, entraron en su finca mientras sus cuatro hijos y su cuidadora estaban dentro. No hubo daños personales, pero los ladrones se llevaron relojes y joyas exclusivas, ropa y bolsos de marca y dinero en efectivo.

Precisamente en Sevilla, jugando un partido, estaba Rodrigo cuando entraron en su casa de La Moraleja, en Madrid. Se llevaron un botín de medio millón de euros en joyas. La misma banda desvalijó la casa de Falcao mientras competía contra el Mallorca.

Son bandas organizadas, especialistas en sistemas de seguridad y muchas de ellas también especializadas en estrellas del fútbol. En 2022, la policía consiguió desmantelar a un grupo que intentó acceder a la casa de Carvajal.

Otro grupo criminal desmantelado fue el que entró en la casa de Benzema mientras disputaba un partido contra el Elche en 2022. No era la primera vez. También robaron en su vivienda durante el Clásico en 2019. Los ladrones conocen su calendario, pero también cómo son sus mansiones. Ellos mismos suben imágenes a sus redes sociales.

Eso fue lo que pasó cuando una banda entró en la casa de Ronaldo Nazario, en Ibiza. Estaba ocupada por el exjugador del PSG, Marco Verratti. Su mujer, aficionada a mostrar en redes sociales sus joyas, fue víctima de ostentación. En su caso, los cacos accedieron por el tejado, con total tranquilidad, mientras la familia disfrutaba de una barbacoa en el jardín.

Pero a veces los ladrones no son desconocidos. El año pasado, una empleada de hogar le robó cinco relojes a Iker Casillas valorados en 200.000 euros.

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