Últimas vueltas del Gran Premio de Brasil. George Russell, escoltado por Lewis Hamilton, enfila su primera victoria en Fórmula 1 con Carlos Sainz completando el podio... pero en la radio de Ferrari hay una petición.

Charles Leclerc, cuarto tras el madrileño, le pide al equipo que le deje adelantar para sumar más puntos en la lucha personal que mantiene con 'Checo' Pérez por ser segundo en el Mundial.

De hecho, el propio piloto mexicano le pidió lo mismo a Red Bull, pero en esta ocasión fue Max Verstappen quien a modo de venganza desoyó las peticiones desde el muro.

Pues bien, desde el box de Ferrari ni siquiera le llegaron a demandar a Sainz que dejase pasar a Leclerc por un factor "peligroso": la presencia de Fernando Alonso a poco más de un segundo del monegasco.

Al final, todos mantuvieron sus posiciones y, tras la carrera, Mattia Binotto, jefe de la 'Scuderia', reconoció que el asturiano fue la "razón" por la que no pidieron el cambio: "Sí, esa fue la razón".

"Al principio, cambiar los dos monoplazas en la última recta era complicado, porque Charles [Leclerc] tenía a Fernando [Alonso] y a Max [Verstappen] justo detrás, por lo que habría sido difícil, y de alguna manera peligroso", explicó en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Además, sabíamos que estábamos siendo investigados por lo que ocurrió detrás del coche de seguridad con Tsunoda. El control de carrera nos lo aclaró en su momento, así que estábamos bastante, digamos, cómodos, pero sin tener una conclusión sobre ese asunto, habría sido arriesgado, porque cinco segundos de penalización, por ejemplo, significaría que entonces Carlos [Sainz] habría perdido más de una posición", añadió.

De hecho, tras bajarse del monoplaza, Sainz afirmó que no había recibido orden alguna: "A mí no me ha llegado nada por la radio, de hecho me acabo de enterar ahora cuando me lo han dicho".

Tras Brasil, Ferrari aventaja a Mercedes en 19 puntos en el Mundial de Constructores, una diferencia óptima para Abu Dhabi: "Por eso, para el campeonato de constructores, sin duda, era mejor mantener las posiciones y las diferencias en pista".