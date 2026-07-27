¿Cuándo son las próximas carreras de Fórmula 1 y MotoGP? Así queda el calendario

Ambas competiciones se encuentran atravesando el parón veraniego que las paraliza durante al menos un mes. Pese a ello, ya hay fecha confirmada para sus próximas carreras.

El panorama deportivo del automovilismo y el motociclismo profesional ha llegado a su ecuador. Tanto MotoGP como la Fórmula 1 ya han completado la mitad de su calendario y, por el momento, están atravesando el parón veraniego que paraliza ambas competiciones durante un periodo concreto.

En la F1, el 'Grand Prix' acaba de comenzar su particular periodo vacacional tras finalizar el GP de Hungría, marcado por las actualizaciones de Aston Martin y las dificultades para gestionar la energía de los coches en cada carrera. Durante un mes, y hasta el próximo 23 de agosto, no habrá más Grandes Premios.

En concreto, no será hasta el GP de Países Bajos que los 22 pilotos de la parrilla vuelvan a subirse a un monoplaza para continuar disputándose el campeonato. De esta forma, trabajarán en la fábrica para desarrollar mejoras y aplicarlas poco a poco.

En el caso de MotoGP, la categoría reina regresará el próximo 9 de agosto con el GP de Gran Bretaña para correr en el mítico Circuito de Silverstone, donde Marc Márquez podría continuar su camino hacia la remontada y obtener su décimo título.

Por el momento, ambas competiciones han celebrado un total de 11 carreras cada una. Dos menos en F1 y una en MotoGP debido al conflicto en Oriente Medio que obligó a la FIA y a la FOM a cancelar los GP de Qatar, Bahréin y Arabia Saudí.

¿Qué carreras se han disputado en F1 y MotoGP, y cuáles quedan por correr?

Hasta el momento, de las 11 carreras que se han disputado en la Fórmula 1, tan solo quedan 12 por disputarse. Desde el mes de marzo, los GP de Australia, China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Barcelona-Catalunya, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría ya se han celebrado.

En cambio, aún quedan por correr los GP de Países Bajos, Italia, España, Azerbaiyán, Singapur, Bahréin, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

En el caso de MotoGP, hasta ahora se han disputado 11 GP con la ausencia de Qatar debido al conflicto internacional, y todavía quedan otros 10 por correrse. En sí, aún faltan por celebrarse los GP de Gran Bretaña, Aragón, San Marino, Austria, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia.

Clasificaciones

En cuanto a cómo se encuentra la disputa por convertirse en el campeón de ambas competiciones, la lucha por el título en MotoGP está más viva que nunca, mientras que en la F1 existe una distancia más clara entre el líder y el resto de pilotos.

En la categoría reina, Jorge Martín aún se mantiene en el liderato con 208 puntos, seguido muy de cerca por Ai Ogura, Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio con 194, 190, 186 y 184 puntos de forma respectiva.

En el 'Grand Prix', la distancia de puntos es mayor debido al dominio de Kimi Antonelli y Mercedes sobre el resto de la parrilla. En concreto, el italiano ostenta la primera plaza del Mundial con 219 puntos, seguido de Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris con 169, 160, 138 y 128 puntos, respectivamente.

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