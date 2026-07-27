Jorge Lorenzo no cree que Marc Márquez sea "favorito" para ganar el Mundial de MotoGP

El balear cree que estamos ante uno de los "más abiertos desde hace mucho tiempo" con "cuatro pilotos" en la contienda.

Tras el Gran Premio de Alemania y antes de que MotoGP retome la acción en Silverstone después del parón veraniego, la clasificación del Mundial está al rojo vivo.

Jorge Martín lidera la general con 14 puntos más que Ai Ogura, 18 más que Marc Márquez y 22 más que Marco Bezzecchi. Eso sí, les siguen muy de cerca Di Giannantonio (a 24), Raúl Fernández (4) y Pedro Acosta (60).

Se trata del campeonato más abierto de los últimos años, y eso que hasta hace poco más de un mes parecía que las Aprilia tenían completamente controlado el Mundial.

Sobre ello ha reflexionado Jorge Lorenzo en 'Fast & Curious': "Es un mundial muy abierto. Yo creo que es de los mundiales más abiertos desde hace mucho tiempo, con cuatro pilotos que se han ido juntando en las últimas carreras por el error de Bezzecchi".

"Ogura está muy fuerte. Márquez ahora físicamente va a estar bien y la Ducati parece ser que se ha acercado a la Aprilia", ha señalado.

Lorenzo considera que el campeón saldrá del grupo formado por Martín, Ogura, Márquez y Bezzecchi, pero no se atreve ni a apostar por el de Ducati.

"En un campeonato donde hay tantas carreras, la Sprint es tan arriesgada a nivel de lesiones y de un circuito a otro cambian tanto las cosas… no me atrevo a decantarme por ninguno como favorito", ha zanjado.