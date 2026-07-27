Atención a la apuesta de un experto en F1 sobre el futuro de Fernando Alonso: "No disfruta de esto"

Ted Kravitz, analista y experto, ha lanzado una valoración sobre el futuro del bicampeón del mundo en medio del renacer de Aston Martin y su último año de contrato con ellos.

Fernando Alonso vuelve a sonreír. El bicampeón del mundo ha concluido el GP de Hungría con la sensación de poder pelear contra el resto de la parrilla y competir durante el resto de la temporada. Sin embargo, el futuro que rodea al veterano piloto es incierto y existe un rumor en el paddock que le sitúa fuera del 'Grand Prix'.

En concreto, el periodista y experto en Fórmula 1, Ted Kravitz, realizó, una vez terminada la carrera en Hungaroring, una suposición acerca del porvenir de la trayectoria del asturiano, debido al estado de su contrato con Aston Martin y sus ansias de ganar carreras.

"Pienso que es 50-50. Si tuviese que adivinar, creo que probablemente se retire. No por la situación de Aston Martin, sino porque quiere competir en otras cosas. Ya no lo disfruta tanto y, ¿dónde está la alegría? Qué es la pregunta que se ha estado realizando a sí mismo", reflexiona Kravitz sobre la situación de Alonso.

A su vez, el experto duda de un futuro del español en la F1 debido a que no se le aseguran victorias, ni siquiera en Alpine, marca donde podría recalar si no renueva con los británicos. "¿Habrá alguna alegría para el próximo año si se queda en Aston Martin? Incluso si se fuese a Alpine, ¿habrá mucha alegría para él allí? Es Fernando Alonso, necesita ganar carreras. Una vez que ganemos más carreras, terminarán para siempre", añade.

Por último, Kravitz ha cerrado su análisis lanzando una previsión propia en la que ve al veterano fuera de la categoría una vez termine esta temporada. "No sé, si tuviese que adivinar, diría que este será su último año. Pero, como digo, es solo una suposición; tomará una decisión durante el parón", concluye el periodista.

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