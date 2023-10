Alex Palou se ha ganado el cariño, la admiración y el respeto de todos los aficionados de la IndyCar. Y es que, tras haber hecho historia en la competición norteamericana y después de proclamarse campeón del mundo por segunda vez, la posibilidad de dar el paso a la Fórmula 1 se ha abierto ante él.

Una posibilidad que, a pesar de que existe y el interés es real, no le termina de cuadrar al pilotoespañol. Al menos así lo ha querido explicar el propio Palou a través de unas declaraciones recogidas por 'As'.

"No era mi objetivo número 1. Yo quería ser profesional y ganar en IndyCar. Al hacerlo se abrió un poco la puerta de la F1, hice los test con McLaren y estuve bien con ellos. Empecé a poner el foco más en ello pero me di cuenta que no era el momento o que el momento tal vez ya había pasado. No tengo ya 20 años", confiesa Alex.

"Los pilotos jóvenes que llegan lo hacen subiendo por la escalera de Europa. Disfruté persiguiéndolo desde pequeño y probando con McLaren. Es algo que me encanta y lo sigo pero el objetivo ahora es ganar más carreras y campeonatos en USA y, por supuesto, las 500. En ello debo focalizarme", añade.

Además, si bien es cierto que Palou no le cierra la puerta del todo al 'Gran Circo', el de Ganassi asegura que está "muy feliz en Estados Unidos": "Esto es especial. Me gusta el estilo de vida americano, la cercanía de los aficionados a los pilotos,.. No sé si será el mejor sitio o pero para mí ahora mismo es lo más".