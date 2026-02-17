Aston Martin ejecuta un importante cambio para Fernando Alonso

Según 'The Race', la escudería de Silverstone experimentará una reorganización interna que versará en cambiar al ingeniero de carrera sénior del asturiano.

Ya trabajó con él en 2023 y 2024

De cara al Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne, que abrirá el telón de la temporada 2026 de Fórmula 1 el fin de semana del 6 al 8, Aston Martin ejecutará un importante cambio.

Según informa 'The Race', los británico completarán una reorganización interna centrándose en la parte de ingeniería de carrera.

Y esta reestructuración provocará que Fernando Alonso tenga un nuevo ingeniero de carrera sénior. Será Chris Conin, con quien ya trabajó en 2023 y 2024.

El objetivo es optimizar todos los recursos humanos del equipo y para ello el británico seguirá con sus funciones como jefe de ingenieros de pista, per también estará en contacto permanente con el ovetense por radio.

"Para satisfacer las exigencias adicionales de la nueva normativa de esta temporada, el equipo ha ampliado su estructura de ingeniería en pista. Esto incluye la incorporación de supervisión sénior en ambos coches, al mismo tiempo que se mantiene la continuidad, lo que nos permite maximizar el rendimiento y gestionar el aumento de la carga de trabajo a lo largo de la temporada", explica Aston Martin.

Al igual que Alonso, Stroll también sufrirá cambios: "Por parte de Lance Stroll, Gary Gannon actuará como ingeniero de carrera sénior junto a Stephen Glass como ingeniero de carrera. Por parte de Fernando Alonso, Andrew Vizard continúa en su puesto de ingeniero de carrera, mientras que Chris Cronin asume las responsabilidades de ingeniero de carrera sénior, además de su puesto de ingeniero jefe en pista".