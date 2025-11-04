"Lewis y Fernando son una notable excepción"
Las palabras de Russell que no gustarán a Fernando Alonso: "Hamilton debería haber ganado en 2007"
El piloto de Mercedes, preguntado por una hipotética pareja con Max Verstappen, ha recordado lo ocurrido en McLaren entre su compatriota y su amigo.
Durante una entrevista en 'The Telegraph', George Russell ha dejado una llamativa afirmación cuando le han preguntado por la posibilidad de compartir equipo con Max Verstappen en un futuro.
Según el piloto de Mercedes, dos compañeros no tienen que ser necesariamente amigos: "Nos saludamos. No hablamos mucho, pero no nos ignoramos. No me quita el sueño, y seguro que a él tampoco, así que no me molesta en absoluto".
"La vida es corta. Todos somos adultos y todos aprendemos de estas experiencias. No hace falta ser íntimo amigo para ser compañero de equipo", ha añadido el británico.
De hecho, Russell ha puesto dos ejemplos y una "excepción": "Senna y Prost no eran buenos amigos, y aun así quedaron primero y segundo. Lewis y Nico, primero y segundo".
Y ese 'rara avis' se vivió en McLaren 2007: "Obviamente, Lewis y Fernando son una notable excepción… pero Lewis debería haber ganado ese año".
Aquella temporada los de Woking tenían el mejor coche, pero una guerra interna entre Hamilton y Alonso hizo que Kimi Räikkönen se llevase el título.
Se trata de una situación similar a la que se está dando ahora en McLaren entre Oscar Piastri y Lando Norris, con Max Verstappen en el retrovisor. Lo llamativo es que Russell se queda abiertamente con Lewis siendo íntimo de Fernando.