Toni Nadal no ve a Carlos Alcaraz en problemas tras la salida de Ferrero: "Todo seguirá igual"

El tío de Rafa Nadal, que fue su entrenador durante tantos años, está convencido de que Carlos seguirá rindiendo igual que siempre aunque no esté Ferrero con él.

Juan Carlos Ferrero ya no ejerce como entrenador de Carlos Alcaraz. En esta pretemporada, con la mirada puesta en el Open de Australia, es Samuel López el que ha tomado los mandos. Una nueva era después de una ruptura inesperada y en la que Ferrero ha manifestado que siempre tuvo intención de seguir.

Se ha pronunciado sobre la noticia Toni Nadal, tío de Rafa y quien fue su entrenador durante tantos años. En palabras que recoge 'Eurosport', Toni cree que Carlos seguirá rindiendo como siempre.

"Juan Carlos hizo un muy buen trabajo en la pista. Creo que todo seguirá igual, las bases están bien establecidas", apunta.

No cree que Alcaraz haya tomado la decisión, pero por supuesto sí ha estado al tanto: "Entiendo que no se hace nada sin la aprobación de Carlos, faltaría más. Las cosas hay que hacerlas fáciles. Yo no creo que no sea una decisión de Alcaraz, lo normal es que Alcaraz haya opinado, él es el jugador. En su mente está por encima de todo que el tenis vaya bien".

Cree Toni que el paso del tiempo es lo que ha provocado esta ruptura. Porque Alcaraz no es el mismo ahora que cuando empezaron a trabajar hace ya una década: "Cuando Juan Carlos y Alcaraz empezaron, uno tenía 15 años y el otro era un número uno del mundo. Alcaraz tenía que estar agradecido".

"A medida que pasan los años y Carlos se convierte en una figura mundial, supongo que ellos quieren tener el control de lo que pasaba. Antes Juan Carlos podía decidir dentro y fuera de la pista, pero luego supongo que los padres, la familia, el propio Alcaraz y todos se han querido involucrar porque hay mucho en juego", cierra el que fuera entrenador de Rafa Nadal.