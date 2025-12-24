Cientos de migrantes desalojados del B9 pasan la Navidad al raso en Badalona con un alcalde Albiol ya denunciado

¿Por qué es importante? Cruz Roja, Cáritas y otras entidades sociales han logrado que 120 de los 190 migrantes que vivían bajo el puente de la C-31 sean realojados. No obstante, del Instituto B9 fueron evacuadas 400 personas.

Cientos de migrantes que fueron desalojados del Instituto B9 de Badalona pasarán la Navidad al raso. Del total de 400 que fueron evacuados, tan solo cerca de 200 han logrado encontrar una solución habitacional. Una solución que no ha llegado de manos del alcalde, Xavier García Albiol, quien ha sido denunciado ante la Fiscalía de Odio y Discriminación este miércoles por el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, quien le acusa de haber cometido hasta cuatro delitos.

Asens entiende que García Albiol podría haber incurrido en los desmanes de denegación de servicios públicos por motivos discriminatorios, de odio, de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa. El eurodiputado se basa en que el juez que autorizó el desalojo lo hizo bajo la premisa de que se "garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo".

No obstante, no es la única noticia de la Justicia que ha recibido el primer edil de Badalona en las últimas horas, puesto que el pasado martes la Fiscalía urgió a un juzgado a averiguar si el alcalde de la ciudad barcelonesa había ofrecido "atención adecuada" y una solución habitacional a los migrantes desalojados.

La situación de los migrantes

Con todo, de las 190 personas que se habían desplazado hasta el puente que hay bajo la autopista C-31, la Cruz Roja, Cáritas y otras asociaciones han podido realojar a 120, pero aún queda un núcleo importante que se niega a abandonar dicho enclave por falta de seguridad y de información. "Hay gente que ayer no estaba en la negociación y que se ha enterado hoy y que tienen derecho a decidir que quieren ir ", ha señalado este miércoles Emma Puig, del sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña.

Por otra parte, la quincena de individuos que ocupó el albergue municipal Can Bofi Vell, así como otras 50 personas, ya han sido realojadas en hostales, hoteles y albergues de los alrededores de Badalona, con los que las entidades sociales cuentan con convenios. Sin embargo, aún quedan por centenares de personas que vivían en el B9 y que aún no tienen donde dormir.

La inacción de Albiol frente a la de las organizaciones sociales y la Generalitat

García Albiol ya ha dejado claro que "la lucha del Ayuntamiento de Badalona contra la ocupación no va a parar". A propósito, durante los incidentes que están marcando los días previos a las festividades navideñas, el alcalde se ha reunido con sus vecinos en varias ocasiones para asegurarles que esto va a ser así.

En la misma línea se ha mostrado durante los cinco minutos que ha dedicado en sus redes sociales a informar de la situación y los que ha aprovechado para felicitar la Nochebuena. Sin embargo, no se le ha visto acercarse al puente bajo la carretera para ver si las personas que allí estaban durmiendo habían sido realojadas.

Además, hasta casi un centenar de párrocos y religiosos de toda España se lo ha echado en cara con una carta. "Desde el Evangelio denunciamos con claridad la actuación del alcalde de Badalona y de las instituciones que, amparándose en la ley, han abandonado deliberadamente a los pobres", han remarcado.

Una imagen que choca de pleno con la que han mostrado Cáritas, Cruz Roja, la Generalitat de Catalunya o la Sindicatura de Greuges, que no solo lograron la desocupación del albergue Can Bofí Vell, sino que han dado cobijo a cerca de 200 personas. "Vamos a hacer las reclamaciones que haga falta al máximo nivel del Govern para que no abandonen esto y no digan que ellos ya han actuado y que buenas fiestas", ha indicado Carles Sagués, portavoz de Bdalona Comuns.

Sin embargo, distintos sindicatos ya han denunciado que este tipo de medidas constituye "un parche", puesto que el acuerdo tan solo dura dos meses y medio y después de ese tiempo no se sabe qué va a pasar con los migrantes.

