El jefe de Ducati reconoce que Bagnaia lo ha pasado mal con Márquez: "No es sencillo..."

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, vuelve a repetir que Marc les dejó "sorprendidos" y analiza las dificultades de Pecco Bagnaia.

Mientras que Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo en su estreno con Ducati, a Pecco Bagnaia se le ha visto en las últimas posiciones y en el suelo. Lo ha pasado muy mal el italiano en este 2025. Ha conseguido victorias, pero también se ha desesperado con una moto con la que no se entendía.

Y su jefe, Claudio Domenicali, reconoce que la compañía de Marc no le ha ayudado: "Competir contra Márquez no es sencillo, ni siquiera para un campeón del mundo como Pecco".

"Esta experiencia le ayudará a crecer todavía más", dice en 'Cycle World'.

Ha repetido en varias ocasiones que no se esperaban este nivel sobresaliente de Márquez: "Sinceramente, incluso nosotros nos sorprendimos. Sabíamos que Marc era excepcionalmente fuerte, pero superó nuestras expectativas".

Otra vez campeones del mundo. En este reglamento de MotoGP han arrasado... y siguen siendo los máximos favoritos para 2026: "A veces se quejan de que somos demasiado dominantes, pero las reglas son las mismas para todos. Si seguimos ganando es porque nuestra gente está haciendo un trabajo extraordinario".

Las nuevas normas de 2027 son ahora el gran desafío. También el saber si Marc seguirá o no con ellos: "Hemos empezado a trabajar hace aproximadamente un año, centrándonos principalmente en el nuevo motor y los conceptos clave de diseño. No podemos anticipar nada, pero traeremos algo innovador a la pista".