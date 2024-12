Férrea defensa de Alonso a George Russell: "No creo que tenga una doble cara"

Max Verstappen criticó duramente a George Russell en el Gran Premio de Qatar. Dijo que "le había perdido el respeto" porque actuaba como dos personas radicalmente distintas: "Siempre lo hace muy bien delante de la cámara, pero luego cuando estás dentro con él en persona, es sólo otra persona".

Y Fernando Alonso ha salido en defensa del piloto de Mercedes. Él no cree que tenga "una doble cara" y asegura que es una "gran persona".

"No, no lo creo. Creo que George es un gran piloto, una gran persona y también soy un buen amigo de George, no creo que esté mostrando caras diferentes aquí y allá. Creo que es más sobre lo que creo que Max probablemente está de acuerdo conmigo en que dije muchas veces que algunas de las penalizaciones no son un poco consistentes", explica Fernando.

"Como si tienes ese episodio en Qatar y luego vas al siguiente evento y replicas exactamente el mismo episodio, puedes inducir ese episodio conduciendo, entonces no obtienes el mismo resultado en términos de penalizaciones, así que esa es la frustración que a veces tenemos", sostiene el piloto de Aston Martin.

También analizó todos los cambios que ha habido en la FIA. En Qatar fue el caos absoluto: primero con la sanción a Max y después con el retrovisor que perdió Alex Albon y que provocó un safety car varias vueltas después.

"Recientemente ha cambiado al director de carrera y también a algunas de las personas en la sala de comisarios, así que espero que todos esos cambios sean para bien y para mejorar esta consistencia que estamos pidiendo. Tenemos que darles un poco de tiempo también y con suerte, sí, aquí y el año que viene tengamos un resultado más consistente y mejor", dice Fernando en Yas Marina.

Es la última cita de la temporada de la Fórmula 1. Un 2024 en el que Alonso ha sufrido mucho al volante de su coche verde: "Estoy contento de que haya terminado, creo que es una temporada muy larga para todos, para los mecánicos, para todos en el equipo, 24 carreras es ultra exigente, especialmente el último triple que hicimos".