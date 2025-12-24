Feijóo envía a la jueza de Catarroja los 'WhatsApps' que Mazón le envió el día de la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, junto al , a 31 de octubre de 2024, en L'Eliana, Valencia

¿Por qué es importante? Desde el PP explican que Feijóo y Mazón no establecieron "llamadas ni correos electrónicos o cualquier otro sistema de comunicación" aquella trágica jornada.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles a la jueza de Catarroja los WhatsApps que el día de la trágica DANA recibió del entonces president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, según ha podido confirmar laSexta.

Asimismo, el 'popular' ha solicitado que su declaración como testigo prevista para el próximo 9 de enero se celebre de forma telemática. Una comparecencia que, tal y como recuerda Europa Press, solicitó la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La instructora justificó su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas "sobre la información que iba recibiendo".

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que Feijóo ha trasladado un escrito al juzgado "para confirmar su absoluta disposición a colaborar con la instrucción", más en este caso, "por el obligado respeto que merecen las víctimas de la dana y a sus familiares". Precisamente, destacan que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra hizo esta petición para que fuera respondida "de manera voluntaria".

Por otro lado, los 'populares' han explicado que tanto Feijóo como Mazón se intercambiaron todos los mensajes vía WhatsApp', "sin que se establecieran llamadas ni correos electrónicos o cualquier otro sistema de comunicación".

Por último, indican que "no solo confía plenamente en la justicia", sino "que no va a contribuir a su descrédito iniciado por parte del Gobierno de España". "No hay 'lawfare' en nuestro país y las decisiones de los jueces, no se combaten, se acatan", ha defendido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.