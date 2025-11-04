Ahora

Rovanpera deja los rallies

Alonso ensalza al piloto de moda que quiere dar el salto a la F1: "Es increíblemente talentoso..."

Kalle Rovanpera, campeón del mundo de rallies, ha anunciado que deja su categoría con la intención de acabar compitiendo en la Fórmula 1.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Kalle Rovanpera quiere llegar a la Fórmula 1. Dejará los rallies a final de temporada con la intención, a largo plazo, de llegar a la categoría. Y Fernando Alonso bendice sus intenciones. Cree que si hay alguien que puede conseguirlo es él, "un piloto increíblemente talentoso".

"Es un piloto increíblemente talentoso, y sin duda se enfrentará a varios desafíos", dice en palabras que recoge 'Motorsport' este martes.

"No se ve muy a menudo a alguien pasar del rally a los monoplazas, normalmente es al revés. Así que será una buena prueba. No será su primera vez en un coche de Super Formula. Creo que hará muchos días de simulador y competirá en categorías menores antes de debutar oficialmente", dice el piloto de Aston Martin.

Sobre la diferencia entre categorías, Fernando explica cómo es la resistencia: "Las carreras de resistencia también son distintas, y los óvalos son algo completamente diferente. En rally conduces todo el tiempo con los dos pies, usando freno y acelerador a la vez".

"Los límites del coche y lo que puedes hacer con él son radicalmente distintos", detalla Fernando.

El finlandés Rovanpera es un de los pilotos de moda. Y su intención, ahora con 25 años, es acabar en la Fórmula 1. Para ello antes competirá en el mundial japonés de Súper Fórmula.

