Alonso ensalza al piloto de moda que quiere dar el salto a la F1: "Es increíblemente talentoso..."

Kalle Rovanpera, campeón del mundo de rallies, ha anunciado que deja su categoría con la intención de acabar compitiendo en la Fórmula 1.

Kalle Rovanpera quiere llegar a la Fórmula 1. Dejará los rallies a final de temporada con la intención, a largo plazo, de llegar a la categoría. Y Fernando Alonso bendice sus intenciones. Cree que si hay alguien que puede conseguirlo es él, "un piloto increíblemente talentoso".

"Es un piloto increíblemente talentoso, y sin duda se enfrentará a varios desafíos", dice en palabras que recoge 'Motorsport' este martes.

"No se ve muy a menudo a alguien pasar del rally a los monoplazas, normalmente es al revés. Así que será una buena prueba. No será su primera vez en un coche de Super Formula. Creo que hará muchos días de simulador y competirá en categorías menores antes de debutar oficialmente", dice el piloto de Aston Martin.

Sobre la diferencia entre categorías, Fernando explica cómo es la resistencia: "Las carreras de resistencia también son distintas, y los óvalos son algo completamente diferente. En rally conduces todo el tiempo con los dos pies, usando freno y acelerador a la vez".

"Los límites del coche y lo que puedes hacer con él son radicalmente distintos", detalla Fernando.

El finlandés Rovanpera es un de los pilotos de moda. Y su intención, ahora con 25 años, es acabar en la Fórmula 1. Para ello antes competirá en el mundial japonés de Súper Fórmula.