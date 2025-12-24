De pie ante la "crisis de confianza": el rey carga contra los "extremismos y populismos" en un llamamiento al "diálogo"

Los detalles Felipe VI recuerda los 50 años del inicio de la Transición y advierte de que la convivencia "no es un legado imperecedero" y que "no basta con haberlo recibido: es una construcción frágil".

El rey Felipe VI, en su discurso de Nochebuena desde el Salón de Columnas del Palacio Real, ha abordado la "inquietante crisis de confianza" que afecta a España, resaltando su impacto en los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones. Destacó el 40 aniversario del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y los 50 años del inicio de la Transición, subrayando la transformación democrática del país. Felipe VI enfatizó la necesidad de diálogo y confianza para enfrentar desafíos como el extremismo y la desinformación. Concluyó instando a avanzar unidos en el proyecto común de España, promoviendo el respeto, la empatía y la dignidad humana.

La "inquietante crisis de confianza" que atraviesa España está "afectando seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones". El rey Felipe VI ha alertado así de uno de los mayores retos que el país deberá afrontar en 2026 y para el que plantea una pregunta: "¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?".

Felipe VI ha pronunciado su tradicional discurso de Nochebuena de pie y desde el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Una imagen que contrasta con a la que nos tiene acostumbrados.

Desde que tomó el relevo de su padre en 2014, siempre se ha dirigido a los españoles desde el Palacio de la Zarzuela, a excepción de dos ocasiones: 2015 y 2024. Este año, por tercera vez, ha dado el discurso desde el Palacio Real. Sin embargo, el cambio más significativo ha sido hacerlo de pie, en lugar de sentado, una imagen con la que ha buscado enfatizar su llamamiento al diálogo.

El rey ha destacado el 40 aniversario del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, firmada el 12 de junio de 1985 en ese mismo Salón de Columnas. También ha recordado los 50 años del inicio de la Transición, a la que ha calificado como "un ejercicio colectivo de responsabilidad".

Para Felipe VI, en este medio siglo "España ha experimentado una transformación sin precedentes" que ha permitido "consolidar las libertades democráticas y el pluralismo político".

Aunque existen "desafíos" como el acceso a la vivienda, el coste de la vida o la incertidumbre laboral, el rey ha puesto el foco en la convivencia, de la que ha asegurado que "no es un legado imperecedero" y para la que es necesaria la confianza.

En este sentido, ha advertido de que "los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro". El rey ha indicado que España "ya estuvo ahí" y tuvo "consecuencias funestas".

Por esta razón, ha puesto de manifiesto la importancia del "diálogo", ya que "las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos".

"Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas; estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos; también de empatía; y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política", ha incidido.

Ha añadido que "el miedo solo construye barreras y genera ruido, y las barreras y el ruido impiden comprender la realidad en toda su amplitud".

Felipe VI ha recordado que "España es, ante todo, un proyecto compartido" y que “en democracia, las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas; que avanzar consiste en dar pasos, con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección. No a costa de la caída del otro".

Antes de felicitar la Navidad en las distintas lenguas cooficiales, ha concluido su mensaje animando a a la sociedad "avanzar unidos" como parte de "este gran proyecto de vida en común que es España".

