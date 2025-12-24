Ahora

El 'cenómetro' de laSexta para Navidad: las gambas se disparan un 40% en Bilbao mientras que la carrillera desaparece en Sevilla

Las cifras Los gallegos eligieron el bacalao como plato principal, que apenas sube dos euros desde principios de mes. Sin almejas, eso sí. Y el cordero de madrileños y valencianos aguanta al mismo precio, pero ojo, sorpresa de última hora: el cochinillo ha bajado cerca de diez euros.

Marisco en un mercado antes de Nochebuena.

Con la alegría propia de este día se afrontan las últimas compras para la cena de Navidad, en la que los reyes de los entrantes son el jamón y las gambas.

El jamón se mantiene este miércoles a 17,5 euros el kilo en un mercado de Madrid. Y la gamba, igual, salvo en Bilbao, que se dispara un 40% desde el viernes.

Los gallegos eligieron el bacalao como plato principal, que apenas sube dos euros desde principios de mes. Sin almejas, eso sí.

Y el cordero de madrileños y valencianos aguanta al mismo precio, pero ojo, sorpresa de última hora: el cochinillo, que ha bajado cerca de diez euros.

En Sevilla, tarde para improvisar la deseada carrillera, que prácticamente está "en busca y captura". Para los que tienen más presupuesto, marisco vivo. Sin embargo, este miércoles hay cosas que no van a encontrar.

En Sevilla, por ejemplo, gambas, que junto al langostino tigre es lo que más buscan. Y en otra pescadería, las nécoras y el centollo gallego "han volado".

De postre, las uvas suben dos euros en Valencia. La piña varía poco, pero hay más opciones, como las cerezas o el melón.

Ahora, tras día de compras y preparativos, todos para casa y a disfrutar en familia.

