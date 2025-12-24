Ajuste de cuentas o una pelea tras un intento de okupación: las teorías tras el asesinato de dos personas en un chalet de Elche

El chalet de Elche en el que se produjeron los homicidios.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elche (Alicante) ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos individuos detenidos por, presuntamente, matar a otros dos hombres y herir a un tercero en un chalet de la ciudad.

De este modo, quedan investigados en una causa abierta inicialmente por dos delitos de homicidio, uno de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según fuentes de la Guardia Civil, los presuntos autores de este homicidio que ha conmocionado a la ciudad alicantina son de nacionalidad polaca.

Los detenidos se atrincheraron durante 20 horas en el interior del chalet donde, presuntamente, mataron a golpes a dos hombres. Todo apunta a que los presuntos homicidas eran okupas y que las dos víctimas, oriundas de Alemania, habían acudido al chalet a petición del propietario, también alemán.

Habrían ido para arreglar los desperfectos de la vivienda de los intentos de okupación anteriores, y también para vigilar que no volviesen a entrar. La hipótesis principal señala que al encontrarse con los dos detenidos, se habría producido la paliza que acabó en homicidio.

No obstante, la Guardia Civil mantiene otras líneas de investigación abiertas. Por ejemplo, no descarta una pelea entre propietario e inquilinos. Tampoco un ajuste de cuentas o incluso un asunto de bandas.

El suceso ha producido una gran indignación en la localidad, ya que los dos presuntos asesinos habían sido detenidos una semana antes por tras allanar un concesionario. Allí, rompieron la ventanilla de un coche del que robaron objetos sin mucho valor como un gorro de Papá Noel o medicamentos.

Al ser interceptados por la Policía, se enfrentaron a los agentes, que consiguieron ponerles las esposas. Pasaron dos noches en el calabozo y, una vez puestos en libertad, fueron al chalet, donde se encontraron a sus víctimas.

