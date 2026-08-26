¿Oscar Piastri sospecha de McLaren? "Tiene que haber algo..."

El australiano solo pudo ser sexto en el GP de Países Bajos, donde su compañero, Lando Norris, se llevó la victoria.

En McLaren las sensaciones de sus pilotos son muy diferentes. Lando Norris acumula dos victorias consecutivas mientras que Oscar Piastri sufre. En el Gran Premio de Países Bajos el australiano solo pudo ser sexto.

Inmediatamente después, ante diferentes medios, Oscar lamentó que no era la primera vez que veía tanta diferencia con su compañero de equipo.

"Desafortunadamente, no es la primera carrera en la que simplemente no hemos tenido ritmo. Lando acaba de ganar la carrera con bastante margen, así que creo que el coche está en una buena posición", dijo Oscar, que también está lejos en el mundial de pilotos: a 138 puntos del líder, de Kimi Antonelli.

Reconoció Piastri que Lando fue capaz de dominar desde los primeros entrenamientos libres: "Ha sido rápido durante los dos últimos fines de semana. Creo que estos dos circuitos le van bien al coche. Simplemente, por la razón que sea, no he sido capaz de sacarle el ritmo".

"Está claro que debe haber algo...", dijo para finalizar. ¿Un mensaje de sospecha hacia McLaren por la configuración de su coche?

Monza, el Gran Premio de Italia, llega en apenas unos días. Y el salto adelante que ha dado McLaren les debería permitir seguir luchando contra los Mercedes y contra los Ferrari por la victoria.

Lando incluso se ilusiona ahora con alcanzar la pugna por el título. Aunque todavía está lejos. Mientras, Piastri se pregunta qué es lo que le está fallando para no llegar a su nivel.

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