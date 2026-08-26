"Entre 250 y 400 metros y una gran terraza": el encargo del Gobierno de Ayuso a la inmobiliaria de lujo que le vendió el ático

Los detalles Planifica Madrid pidió a la agencia afincada en La Moraleja que explorase varias viviendas de lujos en la zona de Chamberí, donde siempre ha vivido Isabel Díaz Ayuso.

Un ático de lujo en la zona de Chamberí o alrededores de "entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza". Esas fueron las instrucciones que Planifica Madrid dio a la inmobiliaria de lujo afincada en La Moraleja que finalmente hizo la transacción del famoso ático en el paseo General Martínez Campos por más de seis millones de euros, según informa 'El País'.

Se trata de características muy similares a las que tuvo finalmente el ático comprado por la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia, que cuenta con 485 metros cuadrados y casi 200 metros de terraza. Al ver el anuncio publicado en redes sociales por la inmobiliaria el pasado 31 de enero por 6,6 millones de euros, un alto cargo de Planifica Madrid contactó con la agencia.

No obstante, el ático de General Martínez Campos no fue el único inmueble visitado por la Comunidad de Madrid. La inmobiliaria también enseño a este alto cargo un piso en el paseo del Pintor Rosales con unos 350 metros cuadrados y con una terraza de 200 por un precio de cuatro millones de euros. Sin embargo, no convenció al Gobierno de Ayuso.

Sí que les gustó el segundo piso visitado, el famoso ático de Chamberí que vendía la aristócrata Astrid Gil-Casares. No obstante, el proceso de compra se prolongó durante un mes y medio debido a las negociaciones por el precio.

A pesar de estas informaciones, la Comunidad de Madrid se niega a explicar quién dio la orden a Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, de buscar un piso de lujo en Chamberí, barrio del que es natural Isabel Díaz Ayuso y en el que siempre ha residido. Tampoco han explicado por qué lo hicieron a través de una inmobiliaria de lujo de La Moraleja que solo se dedica a la venta de casas de 'alto standing' y no efectúa operaciones con oficinas, que era, según Sol, el uso que se iba a dar a este inmueble durante las obras en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

*Noticia en ampliación.

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