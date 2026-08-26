Ángel Víctor Torres respalda a Marlaska ante el choque de versiones con Robles: "No hubo ningún aviso del CNI"

Los detalles El director del mando único para la emergencia en Ceuta asegura que "se reporta todos los días la situación, pero no hubo ninguna comunicación de que iba a haber una llegada así". "Si nos hubiese llegado, la actuación hubiese sido otra", ha puntualizado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respaldado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras su desacuerdo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta en julio. Torres afirmó que no hubo aviso del CNI ni de la Policía sobre esta situación. A un mes de la crisis, el Gobierno no sabe con exactitud cuántos migrantes permanecen en Ceuta. Torres destacó la necesidad de habilitar espacios para filiar a los migrantes y justificó el mando único por competencias compartidas. Además, confirmó que se han iniciado expedientes de expulsión para devolver a los migrantes a Marruecos, siguiendo un proceso garantista.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y director del mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha respaldado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el choque que mantuvo este martes con la titular de Defensa, Margarita Robles, al contradecirle asegurando que "no hubo ningún aviso del CNI" o de la Policía sobre la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes del pasado mes de julio en la ciudad autónoma.

"Se reporta todos los días la situación, pero no hubo ninguna comunicación de que iba a haber una llegada así en Ceuta. Si nos hubiese llegado, la actuación hubiese sido otra", ha afirmado Torres en una entrevista en la Cadena SER.

Fuentes de La Moncloa trasladan a laSexta que comparten la versión defendida por Ángel Víctor Torres y aseguran que "los servicios de inteligencia alertaron de un ligero aumento en las llegadas vía marítima, pero entraba dentro del incremento que suele darse en temporada de verano". "No hay nada que hiciera pensar con anterioridad que entrarían 80.000 personas", añaden esas mismas fuentes.

"No sabemos cuántos migrantes quedan"

Torres ha reconocido que, a las puertas de cumplirse un mes del inicio de la crisis, ni el Gobierno central ni el de Ceuta saben "con exactitud el número de migrantes" que quedan en las calles de la ciudad autónoma. Tampoco se sabe con precisión cuantos de ellos son menores: "Hay 1.410 menores filiados, pero quedan menores sin filiar, por lo que no sabemos el número definitivo".

"No es posible saber con exactitud el número de personas que pueden quedar, lo importante es que habilitemos espacios para que miles de personas puedan estar acotadas y empezar el proceso de filiación", ha añadido el ministro, que ha detallado que este mismo miércoles visitará junto con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, varios espacios para habilitar unas 2.000 plazas más que permitan a las autoridades filiar a buena parte de los migrantes que siguen sin ser contabilizados.

En este sentido, Torres ha justificado el establecimiento de un mando único dependiente de su ministerio, ya que "hay competencias compartidas" en la cuestión de la crisis migratoria: "Los menores dependen de la ciudad autónoma y los mayores, del Estado". "Aun así, queremos coordinar lo de los menores a pesar de que el PP votó en contra en el Congreso", ha añadido.

Insiste en la devolución a Marruecos

El director del mando único ha asegurado que la voluntad del Gobierno sigue siendo que los migrantes regresen a Marruecos. En consecuencia, ha confirmado que se han iniciado ya algunos expedientes de expulsión, pero cumpliendo "un proceso garantista y siguiendo unos tiempos". "Cuanto antes estén filiados y pasen el proceso, antes culminarán los expedientes y se solucionará", ha puntualizado.

"Tienen sus derechos, pero lo lógico es que quieran ir a filiarse. Si no lo hacen, solo cabe la voluntad de que pasen el espigón y vuelvan a Marruecos", ha concluido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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