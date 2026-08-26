Un exnúmero 1 apuesta por Djokovic en el US Open: "Cuando Novak quiere algo..."

Enfado monumental de Novak Djokovic con el público de Roland Garros durante sus saques

Mats Wilander, quien fuera número 1 del mundo de tenis, cree que es el momento de Novak Djokovic en el último grande de la temporada.

Sin Jannik Sinner, ausente por lesión, y con un Carlos Alcaraz que llega tras varios meses lesionado, Novak Djokovic salta a escena en el US Open: ¿Es el gran favorito junto a Alexander Zverev? Hay un exnúmero 1 del mundo que se moja.

Mats Wilander, leyenda del tenis, ha dicho en la previa del torneo de Nueva York que ve a Novak Djokovic como claro candidato a la victoria.

Así lo dice en 'Sportklub': "No me sorprendería que Novak Djokovic ganara el US Open. Ha logrado todos los objetivos que se había propuesto hasta ahora, excepto uno: ganar su 25º Grand Slam. Simplemente se le había resistido hasta ahora".

"Cuando este hombre quiere algo, suele conseguirlo. Así que no apostaría en su contra", dice.

La ausencia de Jannik Sinner y un Carlos Alcaraz que llega en plena recuperación podría dar una seria oportunidad a Djokovic. Aunque Alexander Zverev también está en esa lista, claro.

El US Open se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre y el cuadro se sorteará este miércoles.

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