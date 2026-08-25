Lando Norris no se cree el discurso de Mercedes: "Siguen siendo el equipo a batir"

El piloto de McLaren, aunque se llevó la victoria en Zandvoort, sigue sosteniendo que es Mercedes el mejor coche de la Fórmula 1.

En Mercedes van de víctimas. Primero dijeron que no eran el coche más rápido y ahora que no tienen dinero para desarrollarlo. Pero sus excusan no cuelan. En la Fórmula 1 no se lo creen. Lando Norris, ganador en Zandvoort, dice que siguen siendo los mejores.

Así responde Lando a las palabras de las flechas de plata: "Ellos son el equipo a batir, aunque hoy les hayamos ganado, por lo que no creo que sea cierto. Creo que si no hubiera adelantado a Kimi cuando lo hice, no habría ganado hoy".

"También sé lo buen trabajo que estoy haciendo al volante y, por supuesto, normalmente nunca soy de hablar demasiado bien de mí mismo, más bien todo lo contrario", apunta el piloto británico, que acumula dos victorias consecutivas.

Ve al McLaren acercándose a ese nivel del Mercedes, pero con matices: "Diría que tenemos un coche muy similar al Mercedes en términos generales, pero creo que ellos tienen un coche que rinde mejor en todo tipo de condiciones que el nuestro. Nosotros somos más específicos en las curvas de alta velocidad".

¿En su mejor momento?

El actual campeón del mundo de la F1 está dando un nivel sobresaliente con un McLaren que va de menos a más: "Por una vez, me daría un poco de mérito porque siento que estoy haciendo un mejor trabajo que todos los demás, y creo que eso también puede marcar la diferencia".

Todavía está lejos en la tabla. Suma 159 puntos y el líder, Kimi Antonelli, sigue escapado con 242.

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