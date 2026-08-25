Mucho 'chao', poco 'pescao': el consejero de Ayuso pide comparecer para informar sobre la gestión patrimonial del ático de Chamberí

El contexto Isabel Díaz Ayuso sigue sin dar explicaciones y, lejos de hacerlo, ha asegurado que se está "estirando el chicle" con el tema cuando es un inmueble que ya está vendido.

Isabel Díaz Ayuso intentó zanjar el tema del ático de la Comunidad de Madrid con un "chao pescao", pero la controversia persiste. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, ha solicitado comparecer para explicar la gestión de Planifica Madrid, la empresa que compró el ático en Chamberí. Ayuso sostiene que el asunto se está alargando innecesariamente y asegura que el ático está vendido y explicado, aunque las respuestas no han sido proporcionadas. La oposición exige documentos que justifiquen la compra, necesarios para aclarar por qué se adquirió un ático de lujo con dinero público. Sin embargo, las explicaciones siguen siendo insuficientes.

'Chao pescao'. Fue la forma que encontró este lunes Isabel Díaz Ayuso para tratar de despachar el asunto del ático de la Comunidad de Madrid. Pero lejos de acabar con el tema, el asunto sigue candente. Tanto que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha registrado una comparecencia a petición propia para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa dependiente de su Consejería que compró el ático de Chamberí.

Mientras tanto, la presidenta madrileña cree que se está "estirando el chicle" con el tema, que los periodistas no le preguntamos por otra cosa. Pero la realidad es que Ayuso sigue sin responder, se limita a decir que el ático está vendido y que se dieron explicaciones, pero esas siguen sin estar.

Todavía hay preguntas básicas que una serie de documentos en un portal de transparencia conseguirían despejar. Papeles que la oposición madrileña ha pedido y que se le han negado. "Si no nos las dan por las buenas, va a ser una jueza la que se lo va a pedir. Y a una jueza no le pueden decir 'chao pescao'. Se va a ver con qué criterios se ha hecho esta compra", asegura Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid.

Respuestas que tendrían si la Comunidad de Madrid facilitara dos tipos de documentación: la posterior y la previa a la compra. Y está ultima es la más importante porque solo con el informe de necesidad pública podríamos saber cosas como por qué hacía falta un ático de lujo como oficina, por qué en ese barrio o por qué enfrente de la casa de su madre ya que, al ser dinero público, todo debería estar justificado.

Otro documento importante es el acuerdo del consejo de administración de la empresa que lo compra, Planifica Madrid. El que explicaría quién dio la orden de compra. El consejero responsable de Planifica Madrid ha tenido la oportunidad de responder este martes, pero sigue sin aclarar la cuestión: "Hemos dado sobradas explicaciones. Se trata de un inmueble que fue adquirido para poner al servicio de las consejerías y los incendios cambiaron las prioridades".

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